澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透3月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月4日当周 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差5 逆差4.27 进口(较前月) -- -6.0% 出口(较前月) -- +3.0% 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第四季 -- +2.6% 3月7日-11日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 2月 -- -1.0% (较上年同期) -- +7.2% 3月8日(五) 暂无重要经济数据公布 3月11日当周 3月10日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.3% (较上年同期 +4.0% +5.8% ) 3月11日(一) 暂无重要经济数据公布 3月12日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 2月 -- 负2.0 企业信心指数 -- 正3 2145 新西兰食品价格指数 2月 -- +1.9% 3月12-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数 3月 -- +7.7% 3月13日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房屋融资 1月 -- -1.5% 投资性房屋融资 -- -2.4% 2000 新西兰央行利率决议 2.50% 2.50% 3月14日（四） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 -- 增加1.04 全职就业人数(万人) -- 减少0.98 就业参与率 -- 65.0% 失业率 -- 5.4% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 -- +64.8% (完)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。