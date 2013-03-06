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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 06:25 BJT

****澳新经济指标预测--3月7日-3月14日****

路透3月7日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月4日当周 
 3月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)            1月          逆差5   逆差4.27
                      进口(较前月)                                  --      -6.0%
                      出口(较前月)                                  --      +3.0%
                                                                        
                                                                        
 2145      新西兰制造业销售(较前季)              第四季             --      +2.6%
             
 3月7日-11日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2100      新西兰REINZ房价指数(较前月)              2月             --      -1.0%
                            (较上年同期)                            --      +7.2%
      
 3月8日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月11日当周
            
 3月10日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰电子卡零售销售(较前月)             2月          +0.5%      +0.3%
                             (较上年同期                         +4.0%      +5.8%
           )                                                            
       
 3月11日(一)
 暂无重要经济数据公布
                
 3月12日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数            2月             --      负2.0
                          企业信心指数                              --        正3
 2145      新西兰食品价格指数                       2月             --      +1.9%
                
 3月12-13日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲WESTPAC-MI消费者信心指数             3月             --      +7.7%
                  
 3月13日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲房屋融资                             1月             --      -1.5%
               投资性房屋融资                                       --      -2.4%
 2000      新西兰央行利率决议                                    2.50%      2.50%
    
 3月14日（四）
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲就业人数(万人)                       2月             --   增加1.04
              全职就业人数(万人)                                    --   减少0.98
              就业参与率                                            --      65.0%
              失业率                                                --       5.4%
 0200      外资持有新西兰公债比重                   2月             --     +64.8%
  (完)

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