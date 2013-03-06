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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 06:50 BJT

全球航运：乾散货运价指数上涨，受海岬型和巴拿马型船运价上涨提振

路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第六个交易日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上涨的提振。

波罗的海乾散货运价指数涨1.74%或14点，至820点，创下一个多月以来的最高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨5点至1,251点。日均获利增加118美元至4,380美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的约三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨约1%，至1,090点。创下今年最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨84美元，至8,721美元。

希腊船运经纪商Intermodal在其周报中说：“巴拿马型船连续第二周提振乾散货市场。”

灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨84美元和198美元，报7,040美元和8,752美元。

今年整体指数上涨幅度已超过17%。(完)

(编译 王洋; 审校 王兴亚)

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