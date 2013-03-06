全球航运：乾散货运价指数上涨，受海岬型和巴拿马型船运价上涨提振

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透3月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三连续第六个交易日上涨，受海岬型船和巴拿马型船运费上涨的提振。
波罗的海乾散货运价指数涨1.74%或14点，至820点，创下一个多月以来的最高位。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨5点至1,251点。日均获利增加118美元至4,380美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输约占海岬型船运活动的约三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨约1%，至1,090点。创下今年最高。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。日均获利上涨84美元，至8,721美元。
希腊船运经纪商Intermodal在其周报中说：“巴拿马型船连续第二周提振乾散货市场。”
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨84美元和198美元，报7,040美元和8,752美元。
今年整体指数上涨幅度已超过17%。(完)
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。