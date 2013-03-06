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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 06:42 BJT

全球外汇市场3月7日主要消息

（除特别说明外，均为GMT时间）

-- - 日本央行结束为期两天的货币政策会议，宣布政策决议

0030 - 澳洲1月商品和服务贸易收支及进出口数据

0130 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话

0200 - 日本央行利率决议

0500 - 日本1月同时指标和领先指标

0630 - 法国第四季国际劳工组织(ILO)失业率

0745 - 法国1月贸易收支

0900 - 意大利1月生产者物价指数(PPI)

0900 - 挪威1月信贷指标及制造业产出

1100 - 德国1月工业订单

1200 - 英国央行利率决议

1230 - 美国2月Challenger企业计划裁员人数

1245 - 欧洲央行利率决议

1330 - 欧洲央行总裁德拉吉召开记者会

1330 - 美国1月国际贸易收支

1330 - 美国一周请领失业金数据

1330 - 美国第四季非农生产率环比年率及单位劳工成本修正值

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在参议院金融委员会召开的听证会上就“反洗钱与银行保密法”发表证词

1700 - 欧洲央行执委亚斯穆森在地区性会议上讲话

2000 - 美国1月消费者信贷

2130 - 美联储公布一周资产负债表报告

-- - 美国2月ICSC连锁店销售

2145 - 新西兰第四季制造业销售

2350 - 日本2月银行放款余额

2350 - 日本第四季国内生产总值(GDP)修正值

2350 - 日本1月经常帐收支

注： 路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

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美国上市公司业绩公布尔日程表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 李爽; 审校 张涛)

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