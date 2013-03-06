全球外汇市场3月7日主要消息

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
（除特别说明外，均为GMT时间）
-- - 日本央行结束为期两天的货币政策会议，宣布政策决议
0030 - 澳洲1月商品和服务贸易收支及进出口数据
0130 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话
0200 - 日本央行利率决议
0500 - 日本1月同时指标和领先指标
0630 - 法国第四季国际劳工组织(ILO)失业率
0745 - 法国1月贸易收支
0900 - 意大利1月生产者物价指数(PPI)
0900 - 挪威1月信贷指标及制造业产出
1100 - 德国1月工业订单
1200 - 英国央行利率决议
1230 - 美国2月Challenger企业计划裁员人数
1245 - 欧洲央行利率决议
1330 - 欧洲央行总裁德拉吉召开记者会
1330 - 美国1月国际贸易收支
1330 - 美国一周请领失业金数据
1330 - 美国第四季非农生产率环比年率及单位劳工成本修正值
1500 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在参议院金融委员会召开的听证会上就“反洗钱与银行保密法”发表证词
1700 - 欧洲央行执委亚斯穆森在地区性会议上讲话
2000 - 美国1月消费者信贷
2130 - 美联储公布一周资产负债表报告
-- - 美国2月ICSC连锁店销售
2145 - 新西兰第四季制造业销售
2350 - 日本2月银行放款余额
2350 - 日本第四季国内生产总值(GDP)修正值
2350 - 日本1月经常帐收支
注： 路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽; 审校 张涛)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。