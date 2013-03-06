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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 06:57 BJT

加拿大股市：收高且盘中触及五周高位，受黄金类股及美国数据提振

路透多伦多3月6日 - 加拿大股市指标股指周三盘中触及五周高位，黄金矿业股在金价上扬提振下引领大盘涨势，美国经济数据以及央行言论也提升市场人气。

美国2月民间就业人数增幅高于预期，且1月工业订单稳步上升。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布褐皮书称，1月和2月初美国经济成长继续逐步改善，因消费者增加支出，且美国楼市继续广泛复苏。

但分析师表示，美联储似乎并未暗示其接近撤回货币刺激措施。

“对各国央行维持刺激举措的预期支撑市场，”Action Economics的市场策略师Fergal Smith说。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高95.92点或0.75%，报12,831.96点，盘中一度触及1月30日以来最高位12,833.49点。10大类板块中，有八个板块上涨。(完)

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