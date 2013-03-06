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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 07:49 BJT

美国股市：道指再创纪录收盘高位，受民间就业报告推动

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 涨0.4%，之前曾最多上涨2%，因投资者因担心股市涨势或将失去动能而加大防备。

美国最大的办公用品连锁店Staples 重挫7.2%至12.34美元，此前其公布的季度营收逊于预期，并预测全年获利疲软。

纽约证交所、Nasdaq市场和NYSE MKT共计约有63亿股易手，交易量低于今年迄今约64.8亿股的日均水平。

纽约证交所和Nasdaq市场周三有约53%的股票收高。(完)

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