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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月6日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价：                                                    
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           48.55     -1.92     -3.80   2848524
 搜狐                           43.44     -5.40    -11.06   2059800
 网易                           52.99     -0.15     -0.28    500304
 百度                           89.93     -1.44     -1.58   3223239
 亚信科技                       11.03     -0.05     -0.45    142229
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   18.12     -0.21     -1.15   1306943
 联电                            1.89     +0.03     +1.61     76567
 日月光                          4.28     +0.06     +1.42    222017
 硅品精密                        5.64     +0.17     +3.11    407759
 和信超媒体                      1.19     +0.01     +0.85     82995
 友达                            4.39     -0.09     -2.01     91422
 中华电信                       31.09     +0.34     +1.11     63174
 台湾国际航电                   35.30     +0.04     +0.11    698987
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       53.81     -0.51     -0.94    182866
 中国联通                       14.16     +0.07     +0.50    184743
 中国电信                       52.54     +0.55     +1.06     17928
 中芯国际                        2.93     -0.02     -0.68     38203
 电讯盈科                        4.60     -0.09     -1.92       313
 
    (完)

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