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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 07:11 BJT

更新版-纽约汇市：欧元兑美元回落，因欧洲央行料可能暗示降息

今日    上日    当日   今年   2012年
                                            以来   
                     收市价  收市价  涨跌%  涨跌%  收市价
                                                   
 欧元/美             1.2965  1.3050  -0.65  -1.74  1.3194
 元                                                
 美元/日             94.06   93.28   +0.84  +8.44  86.74
 圆                                                
 欧元/日             121.96  121.73  +0.19  +6.56  114.45
 圆                                                
 美元/瑞             0.9486  0.9407  +0.84  +3.62  0.9155
 郎                                                
 英镑/美             1.5016  1.5125  -0.72  -7.60  1.6251
 元                                                
 美元/加             1.0319  1.0269  +0.49  +4.01  0.9921
 元                                                
 澳元/美             1.0227  1.0257  -0.29  -1.60  1.0393
 元                                                
 欧元/瑞             1.2299  1.2276  +0.19  +1.86  1.2075
 郎                                                
 欧元/英             0.8634  0.8626  +0.09  +6.41  0.8114
 镑                                                
 新西兰              0.8283  0.8310  -0.32  +0.00  0.8283
 元/美元                                           
 美元/挪             5.7233  5.6952  +0.49  +2.88  5.5630
 威克朗                                            
 欧元/挪             7.4209  7.4322  -0.15  +1.10  7.3403
 威克朗                                            
 美元/瑞             6.4212  6.3795  +0.65  -1.19  6.4986
 典克朗                                            
 欧元/瑞             8.3256  8.3251  +0.01  -2.94  8.5777
 典克朗                                            
                                                   
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令
 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。
  (完)  

       
      
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 (编译 李军/于春红; 审校 母红)

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