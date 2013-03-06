更新版-纽约汇市：欧元兑美元回落，因欧洲央行料可能暗示降息

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
今日 上日 当日 今年 2012年 以来 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美 1.2965 1.3050 -0.65 -1.74 1.3194 元 美元/日 94.06 93.28 +0.84 +8.44 86.74 圆 欧元/日 121.96 121.73 +0.19 +6.56 114.45 圆 美元/瑞 0.9486 0.9407 +0.84 +3.62 0.9155 郎 英镑/美 1.5016 1.5125 -0.72 -7.60 1.6251 元 美元/加 1.0319 1.0269 +0.49 +4.01 0.9921 元 澳元/美 1.0227 1.0257 -0.29 -1.60 1.0393 元 欧元/瑞 1.2299 1.2276 +0.19 +1.86 1.2075 郎 欧元/英 0.8634 0.8626 +0.09 +6.41 0.8114 镑 新西兰 0.8283 0.8310 -0.32 +0.00 0.8283 元/美元 美元/挪 5.7233 5.6952 +0.49 +2.88 5.5630 威克朗 欧元/挪 7.4209 7.4322 -0.15 +1.10 7.3403 威克朗 美元/瑞 6.4212 6.3795 +0.65 -1.19 6.4986 典克朗 欧元/瑞 8.3256 8.3251 +0.01 -2.94 8.5777 典克朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令 时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/于春红; 审校 母红)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。