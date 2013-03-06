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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 07:30 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超1,560万股

路透东京3月7日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单           31.5
 卖单           15.9
  -----------------
 净买单         15.6
 (完)

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