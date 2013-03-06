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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:57 BJT

日本数据：2月末外汇储备降至1.26万亿美元

路透东京3月7日 - 日本财务省周四公布,2月末外汇储备降至1.26万亿(兆)美元.

财务省稍早表示，1月30日-2月26日期间未对市场进行干预。

完整表格参见财务省网站(here)(完) (编译 程琳; 审校 王洋)

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