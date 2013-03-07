金砖国家: 3月6日股汇市收盘纵览

路透3月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.94%，收报1,059.84点。
中国股市：中国股市沪综指周三连续第二个交易日反弹收升，医药、科技等个股走势活跃。不过分析师表示，经过连续几日多空大幅拉锯后，预计短线大盘将维持震荡整理走势和板块轮动格局，股指运行空间或处于2,300点上下50点区间内。沪综指收报2,347.179点，涨20.873点或0.9%；昨日该股指创逾一个月最大单日升幅。上海A股今日成交额为1,249亿元人民币，上日为1,164亿元。
香港股市：香港股市连续第二日上涨，受中国金融股和电讯股推升，中国两会的官员评论令投资人大受鼓舞。恒生指数收高1%至22,777.8点，恒生国企指数收高1.7%。
中国汇市：人民币兑美元即期收高0.05%报6.2181，连续第二日收高。中间价连二日走升以及客盘结汇，令人民币即期触及逾六周来高点。但午后部份大型银行出手买美元，削弱升幅。交易员指出，虽然结汇力道指向人民币看升，但因市场仍观望央行对于汇率的想法，且国际美元走势也较为反覆，人民币上升力道较为温和，短期呈现区间内缓升局面。
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印度股市：连续第二日收高，由于对美国经济的憧憬和卢比汇率走软提振软件服务出口商类股。指标BSE指数 涨0.57%或109.44点，收报19,252.61点，为2月25日以来最高收位。NSE指数 涨0.59%或34.35点，报5,818.60点。
印度汇市：印度卢比兑美元走强，因全球风险资产上涨推升亚洲货币和股市，不过石油企业的美元持续买需阻止卢比更大幅上涨。卢比兑美元 收报54.7150/7250，前日收于54.92/93，盘中在54.6150-54.8850的宽幅区间交投。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,529.320点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.28%至810.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.34%报30.7210，卢布兑欧元 微升0.06%，报39.9625。
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巴西股市：创下逾七个月最大单日涨幅，受国有石油巨头Petrobras宣布大幅提高柴油价格后飙升9%的推动。圣保罗交易所Bovespa指数 大涨3.56%至57,940.14点，为2012年7月27日以来最大单日涨幅。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 在此前连涨两日后下滑0.2%，不过仍处于1.95-2.0雷亚尔的窄幅区间。分析师认为，巴西央行将令雷亚尔汇率保持在该区间内，以至少暂时防止出现进一步通胀压力。
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南非股市：微跌，权重股MTN Group回撤，此前该移动运营商公布的全年获利不及预期。市场人士称，在昨日大涨后，投资者行事更加谨慎。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.38%至35,928.34点。综合指数 跌0.27%至40,437.25点。
南非汇市：南非兰特兑美元回吐盘中稍早涨幅，终场未能升逾9.0水准，因为投资者持续担忧该国经济基本面和欧元抛压。截止1542GMT，兰特兑美元 报9.0870，较周二纽约收盘位下跌0.6%，盘中一度触及9.0100的高点。 (完)
(编译 徐文焰; 审校 戴素萍)