主要国家经济指标预测--3月8日****

路透3月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 49.5 0745 法国预算(亿欧元) 截至1月 -- 赤字872 0815 瑞士CPI(较上月) 2月 +0.3% -0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.3% 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加16.7 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0.8 减少2.19 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.06 兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.1% 持平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当周 -- 128.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差10.57 逆差5 进口(较前月) +1% -- 出口(较前月) -1% -- 0500 日本领先指标(较前月) 1月 +3.1 -- 同时指标(较前月) -0.3 -- 0630 法国ILO失业率 第四季 10.6% -- 0645 瑞士未经调整的失业率 2月 3.4% 3.4% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差58.62 -- 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -0.4% +0.3% (较上年同期) +0.7% +1.8% 1100 德国工业订单 1月 -1.9% +0.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万 2月 5.5356 -- 人) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 34 35.5 初请失业金人数四周均值(万人) 34.9 -- 续请失业金人数(百万人) 2月23日当周 309.4 311 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差444.5 逆差426 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正值 -1.9% -1.6% 单位劳工成本 +4.6% +4.3% 1330 加拿大建筑许可 1月 +1.7% +5.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差2.37 逆差6 出口(亿加元) 390.58 380.5 进口(亿加元) 392.95 387 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加161.5 增加145 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 +1.7% -- 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第四季 +1.5% -- 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 +1.5% -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆 1月 赤字3,648 赤字6,260 ) 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 +0.2% +0.2% (较前季) 持平 +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)