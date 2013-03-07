主要国家经济指标预测--3月8日****

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月8日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 3月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 2月 -- 49.5 0745 法国预算(亿欧元) 截至1月 -- 赤字872 0815 瑞士CPI(较上月) 2月 +0.3% -0.3% (较上年同期) -0.3% -0.3% 1100 德国工业生产(较前月) 1月 +0.5% +0.3% 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 2月 17.5 16.06 1330 美国非农就业岗位(万个) 2月 增加16 增加15.7 民间就业岗位(万个) 增加16.7 增加16.6 失业率 7.9% 7.9% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 制造业就业岗位(万个) 增加0.8 增加0.4 政府部门就业岗位(万个) -- -0.9 1330 加拿大就业岗位(万个) 2月 增加0.8 减少2.19 失业率 7.1% 7.0% 全职就业人数(万人) -- 减少2.06 兼职就业人数(万人) -- 减少0.14 就业参与率 -- 66.60% 1500 美国趸售(批发)库存 1月 +0.3% -0.1% 趸售销售 +0.1% 持平 1530 美国ECRI一周领先指标 3月1日当周 -- 128.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 3月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 1月 逆差10.57 逆差5 进口(较前月) +1% -- 出口(较前月) -1% -- 0500 日本领先指标(较前月) 1月 +3.1 -- 同时指标(较前月) -0.3 -- 0630 法国ILO失业率 第四季 10.6% -- 0645 瑞士未经调整的失业率 2月 3.4% 3.4% 0745 法国贸易收支(亿欧元) 1月 逆差58.62 -- 0900 意大利PPI(较前月) 1月 -0.4% +0.3% (较上年同期) +0.7% +1.8% 1100 德国工业订单 1月 -1.9% +0.5% 1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万 2月 5.5356 -- 人) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月2日当周 34 35.5 初请失业金人数四周均值(万人) 34.9 -- 续请失业金人数(百万人) 2月23日当周 309.4 311 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 1月 逆差444.5 逆差426 1330 美国非农业生产率环比年率 第四季修正值 -1.9% -1.6% 单位劳工成本 +4.6% +4.3% 1330 加拿大建筑许可 1月 +1.7% +5.3% 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 1月 逆差2.37 逆差6 出口(亿加元) 390.58 380.5 进口(亿加元) 392.95 387 2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加161.5 增加145 -- 美国ICSC连锁店销售 2月 +1.7% -- 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第四季 +1.5% -- 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 2月 +1.5% -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(亿日圆 1月 赤字3,648 赤字6,260 ) 2350 日本国内生产总值(GDP)(环比年率) 第四季修正值 +0.2% +0.2% (较前季) 持平 +0.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。