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亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 07:57 BJT

****主要国家经济指标预测--3月8日****

路透3月8日 - 
    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

 3月8日(五)
 GMT时间     经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
 0500        日本服务业景气判断指数              2月           --           49.5
 0745        法国预算(亿欧元)                    截至1月       --           赤字872
 0815        瑞士CPI(较上月)                     2月           +0.3%        -0.3%
             (较上年同期)                                      -0.3%        -0.3%
 1100        德国工业生产(较前月)                1月           +0.5%        +0.3%
 1315        加拿大房屋开工年率(万户)            2月           17.5         16.06
 1330        美国非农就业岗位(万个)              2月           增加16       增加15.7
             民间就业岗位(万个)                                增加16.7     增加16.6
             失业率                                            7.9%         7.9%
             平均时薪                                          +0.2%        +0.2%
             每周平均工时                                      34.4         34.4
             制造业就业岗位(万个)                              增加0.8      增加0.4
             政府部门就业岗位(万个)                            --           -0.9
 1330        加拿大就业岗位(万个)                2月           增加0.8      减少2.19
             失业率                                            7.1%         7.0%
             全职就业人数(万人)                                --           减少2.06
             兼职就业人数(万人)                                --           减少0.14
             就业参与率                                        --           66.60%
 1500        美国趸售(批发)库存                  1月           +0.3%        -0.1%
             趸售销售                                          +0.1%        持平
 1530        美国ECRI一周领先指标                3月1日当周    --           128.5
 
    
   附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:   
          
 3月7日(四)
 GMT时间      经济指标/活动                      公布时段      现值         预估值
 0030         澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)      1月           逆差10.57    逆差5
                         进口(较前月)                          +1%          --
                         出口(较前月)                          -1%          --
 0500         日本领先指标(较前月)               1月           +3.1         --
                  同时指标(较前月)                             -0.3         --
 0630         法国ILO失业率                      第四季        10.6%        --
 0645         瑞士未经调整的失业率               2月           3.4%         3.4%
 0745         法国贸易收支(亿欧元)               1月           逆差58.62    --
 0900         意大利PPI(较前月)                  1月           -0.4%        +0.3%
                      (较上年同期)                             +0.7%        +1.8%
 1100         德国工业订单                       1月           -1.9%        +0.5%
 1230         美国Challenger企业计划裁员人数(万  2月           5.5356       --
              人)                                                           
 1330         美国一周初请失业金人数(万人)       3月2日当周    34           35.5
              初请失业金人数四周均值(万人)                     34.9         --
              续请失业金人数(百万人)             2月23日当周   309.4        311
 1330         美国国际贸易收支(亿美元)           1月           逆差444.5    逆差426
 1330         美国非农业生产率环比年率           第四季修正值  -1.9%        -1.6%
              单位劳工成本                                     +4.6%        +4.3%
 1330         加拿大建筑许可                     1月           +1.7%        +5.3%
 1330         加拿大贸易收支(亿加元)             1月           逆差2.37     逆差6
              出口(亿加元)                                     390.58       380.5
              进口(亿加元)                                     392.95       387
 2000         美国消费者信贷(亿美元)             1月           增加161.5    增加145
 --           美国ICSC连锁店销售                 2月           +1.7%        --
 2145         新西兰制造业销售(较前季)           第四季        +1.5%        --
 2350         日本银行放款余额(较上年同期)       2月           +1.5%        --
 2350         日本未经季节调整经常账收支(亿日圆  1月           赤字3,648    赤字6,260
              )                                                             
 2350         日本国内生产总值(GDP)(环比年率)    第四季修正值  +0.2%        +0.2%
                                 (较前季)                      持平         +0.1%
      (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 石冠兰; 审校 戴素萍)
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