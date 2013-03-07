港报财经评论: 继续买股票的理由--信报3月7日

继续买股票的理由/ 习广思

全球多家央行议息，澳洲决定维持利率不变，美国、日本、欧洲、英国及加拿大央行也将公布议息结果。不过，央行的态度早已表露无遗，日本央行行长将换人，且上任前连番口术，难怪日股升完再升；欧洲及美国两位放水话事人，早已对外表明水会继续放。事实上，联储局主席贝南奇已成为泡沫的化身，世上有些泡沫可相当持久，像内房泡沫、债市泡沫，至于由贝南奇所引发的资产泡沫，相信亦会维持一段长时间。港股承接美股反弹，大市升势由中资金融股带动，但恒指反弹力度仍然疲弱。恒指昨天高位见22,808点，收报22,777点，上升217点，大市成交额732亿港元。

目前利好港股的因素包括市场成交额回升，反映资金恋栈中港股市；其次，资金继续轮动，在不同板块赚钱；蓝筹股有承接力，令恒指两次在22,500点水平见支持。值得留意的是，二三线股份逐步完成整固，昨日多只中小型股份配合大成交急升，例如电讯股中兴 、京信通信 及中国无线 ；新能源及环保股东岳 ；中小型股光大国际 及舜宇光学 等。港股调整未休，一批最早调整的中小型股现阶段值博率较高，是资金的寻宝地。美股调极不落，1月份楼价升幅是7年来最高，道指周二晚见历史高位。美股短期内仍有调整风险，但上升趋势未改，年初见资金流出，一度引起市场热议资金弃债从股，却变成不太美丽的误会。

债市虽见调整，但资金在股市及债市出出入入，投机动作多多，却未见资金大转移。道指在一片质疑中见新高，是否仍有上升动力？调整又有几深？同样问题，放诸港股亦一样。联储局加息及退市已讨论多日，但债市买家、楼市炒家都未惊过，股市投资者亦不需要太惊惶失措，况且贝南奇告诉大家水闸在2013年仍会开启。资金弃债从股未发生，但去年公司债券的升势史无前例，以现时的息率，上升空间已经不大。公司债市未见泡沫，但下一句是，要获得去年强劲的回报几乎不可能，投资者要调较回报预期。换言之，公司债暴跌机会不大，但赚钱空间也不大，赚息倒还可以。(B02)

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欧罗英镑迎升势/ 苏子

美股近期走势之强，甚有牛市第三期的味道，因为牛市第三期的特征便是视所有好消息也是好消息，所有坏消息也是好消息来看待。近期市场担心的美国自动减赤计划已开始，但美股却仍照升如仪，前晚道指更成功创出了历史高位，使到大量淡友感到难以置信。美股对坏消息反应异常冷淡，市场好友目前更已把上述的坏消息当作好消息来炒；加上股神亦已开腔表示现水平的美股仍然便宜，使不少对股市有畏高症的投资者有了高位追货的信心。所谓有智慧不如趁势，当愈来愈多人也开始相信股市已进入牛市第三期时，投资者只好顺从市场已形成的牛市趋势入市。若然美股已确认进入牛市第三期的话，相信环球股市的表现亦不会差得到哪里，欧洲股市表现自然亦会跟随环球股市已经牛气冲天的气氛走高，故有利欧罗汇价，环球股市走高的代价便是减少避险资金被追捧的价值。

由于避险资金所追捧的避险工具，例如美元和黄金等，其回报也是近乎零息或没有利息，因此当市场一旦全面Risk on，两者的价格自然受到沽压。近期美元与美股一同走高，关键原因是市场只炒作欧洲经济不及美国，且欧洲央行及英伦银行更有减息的可能；然而，当市场意识到欧洲市场与美股一样，亦是愈升愈有；欧洲经济亦会受惠于美国的经济复苏势头时，资金仍然会分流至欧洲地区，结果令美元掉头回落，欧罗及英镑汇价则转弱为强。

本周欧洲央行及英伦银行议息后宣布减息的机会不高，故欧罗及英镑汇价较大机会在市场知悉议息结果后走高，届时大家便会见到环球股市与高风险货币一同走高的情况。(B08)