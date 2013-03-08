港报财经评论：老外看内房美好时光终结--信报3月8日

老外看内房美好时光终结/ 习广思

美股再创新高，但对港股刺激不大，皆因市场看的是中国两会提示，尤其中共人事变动仍未完成。美股之新高，日本之急升，皆因资金流窜，有得炒的地方，热钱自然急住前往。尽管资金停止流入中港股票，但也未见全面撤退，近日大市成交不算差。港股没有好消息刺激，却被坏消息吓倒，因此资金沿着两条路线走，一是炒业绩，二是炒国策。港股继续整固，A股始终未见企稳，恒指走势反覆，最低见22,656点，收报22,771点，下跌6点。大市成交额639亿港元，沽空比率10%。恒指支持位在22,500点，但每每反弹乏力，重磅股无法支撑大市回升，昨日恒指由利丰 及本港地产股带动，是弱势反弹。

然而，市场未有完全静下来，炒作者大有人在。东方海外 公布业绩，去年下半年营运改善，反映航线加价策略见效。中海运集 及马士基集团集装箱均开始加价。两会有官员提及中央会有真金白银政策扶持航运业。无论是行业自救，或者中央挽救，多只航运股股价调整过后，正考验其能否升穿50天线的能力。终于在网上看了“60分钟时事杂志”，制作认真，记者Lesley Stahl飞到北京、郑州、天津等城市采访，有分析员角度，有内房企业家角度，有内房老板白手兴家的软性故事，有内房市场泡沫的探讨。然而，关于内房市场，无论是投资者或是旁观者，内房泡沫已成为一个具争议性题目。

节目的角度不算新鲜，而且是老外主流看法。引子是，美国泡沫破了，欧洲泡沫破了，谁会是第三个泡沫？就是中国房地产。过去30年，中国经济制造了许多奇迹，但现时全中国鬼城处处，中国人财富多了，但金融市场缺乏投资渠道，大量资金涌入房地产市场，看似是鬼城的住宅区，其实都有买家，只是变成空置房。分析员说，中国人疯狂投资房地产，背后一个预期就是，房价持续以一个超过通胀的水平涨升。Lesley Stahl话：“就像美国人当日沉醉在泡沫当中，中国人只是不相信这些美好时光有朝一日会终结。”然后，是内房泡沫的分析，鬼城出现的原因，投资者都不会陌生了，一是资金链断裂，发展商迫不得已叫停项目；二是供应过多，商场盖好后，根本没有买家；三是发展商负债过高，一旦泡沫爆破后，后果不堪设想，高负债的发展商固然首当其冲。(B04)

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藉日圆澳元交叉盘获利/ 苏子

目前一些大行报告以至市场气氛也认为美元可以继续看好，美汇指数于上月20日升逾200天SMA阻力及去年11月16日的81.46高位阻力后，市场的看好情绪更是有增无减。目前美元的升势，主要建立在美国经济仍会继续好转，而经济表现将远较欧洲地区为佳的因素上，与以往主要由避险资金推动上升有明显分别。早前有投资者表示，美元目前已进入了不败之地的阶段了；原因是美国经济好，美元上升；美国经济差，避险资金抬头，美元仍升，所以今年入市打赌美元上升的策略肯定是错不了。

虽然也对美元的中线走势抱乐观态度，但对美元的短线走势却甚有戒心，不敢看得太好；反而倾向相信美元仍然处于大型上落市阶段，短期内难有太大作为。对美元的走势持有较为保守的态度，原因与联储局不敢贸然退市及美国的自动减赤计划开始不久，市场对美国经济的乐观情绪随时会因为美国公布一两个较差的经济数据而逆转过来。而美国复苏的基础脆弱，结果只会令美元呈现大幅波动的局面，较难出现牛市般的大型上升浪。至于欧罗区若公布一些较为亮丽的经济数据，相信同样会对美元的升势构成严峻阻力。目前美元的升跌存在一定变数，故相信投资者若利用非美元的交叉盘来捕捉汇市的趋势市应较美元直盘容易获利得多。而交叉盘方面，宜用日圆或澳元作胆，因为投资者只要看得通这两只货币的走势，实不难利用她们的交叉盘特性来获利。

这两只货币的特性，便是日圆倾向走低，澳元则倾向走高。因此，若然投资者看好欧罗或英镑的走势，并认为这两只货币是时候作出反弹了；然而，又看不通美元是否已到了见顶回落的时刻，这时大可买入欧罗兑日圆或英镑兑日圆博反弹，而非入市买入欧罗兑美元或英镑兑美元；又例如投资者若看淡欧罗并相信澳元仍保持平稳，可以入市建立欧罗兑澳元短仓。英伦银行宣布维持利率不变，相信英镑汇价的跌势已到了尾声，预料稍后相信英镑兑日圆将有较大的升幅，上望145心理关口。(B09)