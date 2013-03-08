港报财经评论：电能长建放眼海外及收购--经济日报3月8日

炒两会概念，国策股热爆/ 林瑞芬

恒指自上周触近100天线后，于22,500-23,000上落整固，等候新方向。恒指昨收22,771，跌6点；国指跌47点至11,311；大市成交额只有639亿港元。周三晚道指续涨，但上证周四回落；恒指最终跟上证走软。可见昨指主导港股非美股，美股破位不足令港股亢奋；反之，要看A股走势为准，不然被扯后腿！据最新公布，RQFII投资内地不局限于债，还可以投入A股，对内地资本市场又跨进一步释放红利，对A股料起中期支持作用。但短线仍困于两会政治市，没有方向；基本一副上落势，守于60天线2,270上。只有明显突破2,450才言脱牛皮势，上证昨收2,324，跌22点或0.98%，恒指及国指仍于保历加通道中轴下限水平，启示好友仍处下风，炒股切忌重注，放更多精神研究业绩为上。电能 及长建 已公布业绩，未来重点靠海外及收购。

蓝筹股电能实业周三公布业绩，2012年度净利润增长为7.2%，至97亿港元；基本符合市场预期。简言之，增长主要由海外盈利增长12%所带动，本港盈利增长只有2%。比较中电 ，中电截至2012年底止年度，纯利按年跌10.5%至83.12亿港元，主要是海外盈利还不及电能强，澳洲能源业务去年度营运盈利，减少42.1%至16.9亿港元；股价亦见有所反应。据彭博综合分析，电能现价预测PE为15倍，息率为3.7厘；中电现价预测PE为16倍，息率为3.8厘，看好电能海外业务补本港业务停滞不前之不足，估计电能仍有水位。日后电能要进一步上台阶，需要有新的收购进行作催化剂。引述瑞信指出，今年的焦点还有利润管制协议下所允许的2014-2018年资本开支计划进展。电能目前正建议用新型复循环燃气涡轮机以改善燃料效率。若获得政府批准，或会增加SOC资本开支。利润管制协议下，电力公司之利润都与固定资产挂钩，资本提升即变相增利润。72.5港元暂筑短期阻力，昨收71.65港元；中期支持50天线近67.5港元可守。

电能之控股公司长江基建亦于周四公布业绩，截至2012年12月底止，纯利增长22%至94.27亿港元，略胜于市场预期。受消息刺激，该股价昨与纯利同步创1996年上市以来高位，高见52.35港元，收52.25港元，升1.75%。细阅报告，长建去年度每股盈利增长16%，但每股股息增速只有8.5%。股息之增长率为2010年度以来最低，未知是否如里昂证券所指，其持有的电能于英国之业务盈利出色，部分原因是基于接驳费用入帐，采用不同会计政策，令盈利变相被推高，实际利润增速可能没那么高。又或者减派股息，以留日后收购之用。(B04)

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毛利虽惊喜，旺旺宜观望/ 余少文

市场观望气氛浓厚，股民入市谨慎，国企指数或要继续整固。而股份陆续派发成绩表，当中中国旺旺 去年盈利增长32%至5.5亿美元，尤其下半年毛利率回升至41.6%令人惊喜，预期盈利可继续增长。内地股市昨日反覆偏软，中资股个别发展，国企指数跌47点或0.4%，收11,311点，成交额降至105亿港元，不足40%主板H股可以逆市上升；而红筹指数微升1点，收4,499点，成交额45亿港元，成分股升跌幅度在2%内，反映股民观望而令市况淡静。虽然国指前日升越上升通道守住11,300点，应该可以上试11,500点及挑战11,700点，但指数近日反弹动力明显不足，股民要有心理准备再下试11,000点，失守便要见10,500点，即俗称牛熊分界线的250天线所在。最好指数可以在11,000点至11,500点横行，以时间来消化沽压。

由于目前没有好消息，近日热炒的燃气、城镇化、航运、环保等概念，这些主题在去年已开始炒作，除非续有好消息跟尾，否则这些概念股份一旦调整，回调幅度可能很大，一如早年太阳能、风电等炒作模式般，股民要有心理准备大市随时逆转，要严守止赚蚀位。公司业绩方面，日前公布业绩的旺旺遭瑞银证券将其投资评级由中性降至沽出，目标价下调至10.2港元，股价连跌两日，但翻查近日旺旺的券商报告，并非全部看淡旺旺，半数给予旺旺投资评级是买入、跑赢大市或持有，三分一给予中性评级，只有两间给予沽出或减持建议，但旺旺股价仍下挫，或是股价在业绩公布前已炒上，兼且券商给予旺旺的目标价平均值约11港元，以昨日收市价11.38港元来看，获利回吐是正常。

然而，旺旺去年业绩并不失礼，收入升14%至33.6亿美元，毛利升30%至13.3亿美元，盈利升32%至5.5亿美元，每股盈利4.19美仙，末期息1.96美仙，每手末期股息约152港元。但惊喜是毛利率改善，去年毛利率39.5%，较上年升4.7个百分点，去年下半年毛利率更升至41.6%，是三年来半年计算的毛利率最高的半年，反映公司在改善成本上见成效，或如摩根大通所指，销售强劲增长一半原因是受产品提价拉动。但摩通亦指旺旺实际销量增长是令人失望，因为销售增幅由上半年19%放缓至下半年10%。但要承认，旺旺去年销货成本只升6%，受惠于主要原物料，如白糖、马淀粉、棕榈油及奶粉等价格有不同程度回落，有助提升毛利率。只是要留意中央忧虑内地今年通胀升温，会否影响旺旺的原物料成本，有待观望。但以1倍市盈增长率来看增长股，彭博综合券商预测，料旺旺2012年至2014年每年盈利复式增长约24%，以目前2013年预测PE29倍来看，现价是偏贵，即使是2014年预测PE24倍，PEG为1倍，尽管旺旺盈利可保持增长势头，料到2014年可升至8亿美元，但股价目前只宜观望。(B05)