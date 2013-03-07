《香港报摘》--其他报纸重要消息3月7日

* 明报

--中国人保集团 董事长吴焰表示，已启动A股上市计划，很有可能在今年下半年上市。

--腾讯 近期屡遭内地三大电讯商斥其服务占用频宽流量太大，更有意向腾讯征收流量费。腾讯总裁马化腾提出釜底抽薪建议，要求由政府介入建网络，以减低用户成本。

--中信泰富 母公司中信集团董事长常振明透露，中信泰富澳洲铁矿项目未来还要再投资多10-20亿美元，估计整个项目加周边配套的投资额将超过100亿美元。 * 星岛日报

--据市场消息透露，日本连锁拉面店一风堂，拟于香港上市，最快本年内可成事，惟碍于两地证券监管法规差异，尚未敲定上市形式及集资额等细节。

--对于保险业界关注开放保险资金投资创业板的时间表，中保监副主席李克穆在两会会议上表示，正与证监会密切沟通相关事宜，相信在不断发展情况下，未来条件肯定会放宽，但其时间表也要视乎资本市场的具体运作情况。

--SOHO中国 行政总裁张欣表示，今年为重点发展年，会于北京及上海寻找并购机会。

--香港地政总署公布，2月待批预售的住宅单位，增至12,096伙，创自2004年3月后约九年的新高水平，期内共有三个新申请项目，涉及1,170个单位，包括恒基 等发展乌溪沙迎海二期及房协属下两个项目亦申请预售。 * 苹果日报

--金融管理局上月底收紧措施，新造按揭风险加权资产(RWA)比率须增至15%。汇丰控股 财务董事麦荣恩(Iain Mackay)表示，风险加权比率上升，只适用于新造按揭业务，而本地按揭平均年期约5-7年，意即影响有限。

--吉利 母公司浙江吉利董事长李书福表示，富豪汽车（内地称沃尔沃）可能在今年下半年开始在中国生产，现时正等待政府批准。 * 东方日报

--中银香港 旗下中银香港资产管理宣布，推出首个受香港证监会认可的人民币高息债券零售基金，该基金可将超过一半的资产净值投资于垃圾级别债券及未被评级的债券，预期基金回报率介乎高单位数至低双位数。 * 文汇报

--富豪酒店 董事范统表示，集团未来共有四间酒店相继落成，连同地价及建筑成本在内，总共投资约30多亿港元。 * 大公报

--长实 执行董事赵国雄表示，公司今年在港有逾5,200伙住宅可供出售，现无计划再拆售酒店，更称公司今年需要拓展销售部门，有计划增聘多一组为数5-6人的销售队伍。

--希慎 表示，下一个重建目标为合并新宁大厦及新宁阁，料重建后的建筑面积由目前约36万尺增加25%，预计项目将于2018年完成，惟未有透露投资额。

--复星集团董事长郭广昌表示，未来将加大对金融业特别是金融租赁的投资；并透露，年内将在欧美地区集中开展并购，主要领域是消费品、金融和旅游等行业。(完)