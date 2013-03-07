更新版-巴西央行：暂时维持利率不变，但暗示即将收紧政策

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路透巴西利亚3月6日 - 巴西央行周三维持指标利率在7.25%的纪录低点不变，但暗示决策者已经做好再度升息的准备，以抑制高通胀。

该行货币政策委员会(Copom)八位成员投票决定第三次维持指标Selic利率 不变，一如上周路透调查中全部56位分析师的预期。

多数观察人士认为，央行即将放弃先前沿用的“在足够长时间里”维持利率稳定的政策指导方针，转而表明未来将收紧政策以控制通胀。

央行声明称，这次维持利率不变的决定是所有委员在评估经济和通胀前景后一致作出的。

“委员会将关注宏观经济形势的发展直至下次会议，届时将确定下一步的货币政策举措，”央行声明称。

巴西通胀率进一步接近6.5%的官方目标区间上限，令人担心物价压力可能不仅破坏经济复苏，还将影响迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)总统明年的竞选连任。

“(央行)表明，它将采取我们所说的‘视数据而定’的做法。下次决策将完全要看数据，”Santander首席经济学家Mauricio Molan说。“我们认为央行不会升息，但这一点要变为现实，央行必须从现在起到下次会议前看到关于通胀的好消息。”

央行上一次升息是在2011年7月，因当局担心经济过热。

后来巴西经济急转直下，尽管政府连续出台刺激举措，但去年巴西经济仅成长0.9%。(完)