中国新债: 国开行下周二将第四次增发1-5期固息债，总额至多310亿元

路透上海3月7日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(12日)第四次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债")，期限包括一、三、五、七和10年五种,总规模至多310亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告称,除五年期发行上限为70亿元外，其余期限计划增发规模均为至多60亿元；一年期和10年期品种仍采用单一价格(荷兰式)招标方式，三、五和七年期继续采用多重价格(美国式)招标方式。
本次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
国开行于1月8日首次发行的今年第1-5期固息债，期限包括1/3/5/7/10年，各品种发行金额同为60亿元。以下为1-5期固息债首发利率及各次增发收益率情况：
招标日 一年 三年 五年 七年 10年 总规模(亿元)
票面利率 1月8日 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43% 300
首次增发收益率 1月22日 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879% 310
二次增发收益率 2月5日 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662% 300
三次增发收益率 2月26日 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237% 300
上述增发债具体条款如下:
第1-5期第四次增发
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发行总量 至多310亿元
除五年期上限70亿，其余每期至多60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%
招标时间 3月12日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式
缴款日 3月14日
起息日 1月10日
分销期 3月13日-3月14日
上市日 1年:3月18日
3/5/7/10年:3月20日
基本承销额 无
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为"福娃债"的固息金融债。单个品种增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)