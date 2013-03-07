《国际主要央行公开市场操作一览》--3月7日

路透北京3月7日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FED 承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的 计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的 承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 3/6 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/5 买入公债 33.37 05/15/2020 - 02/15/2023 3/4 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/1 买入公债 9.16 08/15/2023 - 02/15/2031 2/28 买入公债 14.45 02/15/2036 - 02/15/2043 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动 操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2013年2月13日-2013年3月12日期间,FED计划在滚动操作中,购买约310亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时 还推出新一轮购债计划来刺激经济. FED公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.美联 储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过会议记录则显示, 委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的褐皮书显示，1月至2月初美国经济增长继续逐步改善，消费者 支出升温，曾经备受打击的房屋市场也维持整体复苏势头。美联储在这份谨慎乐观的报告中，传达出来自企业 面的总体乐观反馈。不过联储还强调，华盛顿预算之争持续不断，为经济带来下行风险。 --美联储主席贝南克表示，过早收回积极政策举措将带来损害脆弱的经济复苏的切实风险。贝南克称，考 虑到经济复苏步伐温和且经济余量(economic slack)仍较高，若是为了阻止某些领域的过度冒险行为而降低宽 松政策的力度，这种作法本身也会为经济增长、价格稳定以及最终为金融稳定带来风险。 **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 3/5 七天期反向交易 1,298.035 0.75%(固定利率) 3/5 七天期定期存款 -2,055.00 0.03% 3/6 七天期反向交易 0.25亿美元 0.66%(固定利率) 《本周主要新闻》 --欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,在过去一年欧元区经济显然已改善,但还需努力以帮助南部国家 摆脱经济困境。他还称欧元兑美元处于历史交投区间,无需进行干预,甚至不需要太紧张。 **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 42,980 上周三 43,430 ------------------------------------------- 当期变化 -450 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行一致同意维持指标利率在0-0.1%区间内不变，且未扩大资产购买和贷款计划的规模，一如普遍 预期，央行并调升对经济的评估。央行审议委员白井早由里建议将原定于明年初的无上限公债购买计划提前实 施，并辅以另一个日债购买计划，让平滑市场操作。该项提议以8-1的投票结果遭到否决。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布，当日共发行2,811.6亿台币存单，若相较存单到期金额3,610.7亿，存单发行余额减 少799.1亿台币。 --台湾央行周二公布，当日共发行874亿台币存单，若相较存单到期金额53亿，存单发行余额增821亿台币 。 --台湾央行周一公布，当日共发行5,929.9亿台币存单，若相较存单到期金额6,823.9亿，存单发行余额减 894亿。 (完) (整理 康熙泽；审校 边竞)