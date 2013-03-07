《全球主要央行动态》--3月7日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月28日-3月7日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的褐皮书显示，1月至2月初美国经济增长继续逐步改善，消费者支出升温，曾经备受打击的房屋市场也维持整体复苏势头。美联储在这份谨慎乐观的报告中，传达出来自企业面的总体乐观反馈。不过联储还强调，华盛顿预算之争持续不断，为经济带来下行风险。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟称，所谓量化宽松(QE)计画的裨益“贫乏”，而且这类积极政策宽松的潜在成本也盖过其益处。如果经济情势如我当前预期一样发展，我相信我们就应开始逐渐减少资产购买，并以年底前结束为目标。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)致力于利用宽松货币政策来提振就业，但美国经济在衰退结束之后的逾三年时间仍为”中性”情况。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔指出，美联储的积极货币刺激举措将使其从非常规政策中平稳退出的难度加大。

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔表示，在经济实现充分就业之前，美联储无须提高利率。“有观点认为，我们必须在实现充分就业前就加息，”柯薛拉柯塔表示。该讲话是其12月19日所做，并于周一发布在明尼亚波利斯联储的网站上。

美联储理事鲍威尔表示，美国金融监管机构需要时间，以证明其解决金融机构“大到不能倒”问题的计划能够见效，尽管未来可能需要采取更加严厉的措施。

美联储理事暨副主席叶伦表示，鉴于经济走势低于全部潜能的程度，美联储推行积极的货币刺激政策是有必要的。

美联储主席贝南克表示，过早收回积极政策举措将带来损害脆弱的经济复苏的切实风险。贝南克称，考虑到经济复苏步伐温和且经济余量(economic slack)仍较高，若是为了阻止某些领域的过度冒险行为而降低宽松政策的力度，这种作法本身也会为经济增长、价格稳定以及最终为金融稳定带来风险。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，若过早上调利率，或将导致经济快速下滑 2%的通胀目标是一个平均值，因此通胀率有时会高于这个水平在当前美联储的政策环境下，通胀率不太可能高于2.5% 。

**欧洲央行**

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示,在过去一年欧元区经济显然已改善,但还需努力以帮助南部国家摆脱经济困境。他还称欧元兑美元处于历史交投区间,无需进行干预,甚至不需要太紧张。

**英国**

英国央行总裁金恩称，金融政策委员会希望对杠杆有更大的权限。他并称，多家银行仍大到不能倒，对于监管者而言这是最重大的单一问题。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔表示，在英国央行取得2013年数据之前，不预期英国整体放款回。他并称，抵押贷款活动似乎的确开始复苏。

**日本**

日本央行一致同意维持指标利率在0-0.1%区间内不变，且未扩大资产购买和贷款计划的规模，一如普遍预期，央行并调升对经济的评估。央行审议委员白井早由里建议将原定于明年初的无上限公债购买计划提前实施，并辅以另一个日债购买计划，让平滑市场操作。该项提议以8-1的投票结果遭到否决。

日本央行副总裁提名人岩田规久男表示，只有在其他政策无效的情况下，购买外国债券才会成为政策选项。岩田规久男周二表示，日本央行的第一选择应该是通过购买长期日本公债，来压低长期利率。

岩田规久男周二表示，财政支出必须与货币宽松政策相结合，才能扶助日本走出通缩，因为扩大支出会令公债收益率(殖利率)和日圆上涨。

日本政府提名的央行副总裁候选人中曾宏周二称，他无法承诺在两年内实现2%的通胀目标，但他将竭尽全力尽早实现目标。若国会批准对他的任命，他对货币政策的引导将不会受限于优先考量。

日本央行总裁提名人黑田东彦为最终击退通缩开出了更猛的药方，其表示，不会为央行向经济挹注的资金规模设定限制。黑田东彦不负其激进宽松的声望，对议会表示日本央行现有政策不够宽松，无法将通胀提升至2%，并表示央行应当力争两年内达成这个目标。

在日本央行总裁即将换人之际，央行官员考虑让政策更加靠近量化宽松，希望由此满足首相安倍晋三的要求。熟悉日本央行想法的消息人士称，由于许多人认为降息的效应下降，央行将转向扩大资产负债表的做法。目前利率已处于极低水平。

日本央行审议委员木内登英周四称,如果今后要买入更长期限的债券,央行可能需要全面检讨购买资产的方式,并评估央行自己规定的公债持有上限.

**韩国**

韩国央行周二公布的会议记录显示，在上月利率会议上以6-1的投票结果决定维持利率在2.75%不变，因国外经济形势呈现稳步改善的迹象。在七名央行委员中，只有Ha Sung-keun一人呼吁降息25个基点至2.50%。

**澳洲**

澳洲央行在周二会议上维持指标利率在纪录低位3.0%不变，符合市场预期，但央行重申，澳洲通货膨胀前景温和，因此必要时，有进一步宽松政策的空间。

**中国**

在人民币过去一年放慢升值脚步后，中国央行就汇率水平作出最新评论，副行长易纲称人民币汇率离均衡点已经非常接近，今年汇率将更加富有弹性。易纲在今年“两会”(全国政协和人大)间隙还对记者说，中国央行已经减少对外汇市场的干预。他并表示，希望20国集团(G20)国家恪守承诺，不要发动货币战。

中国央行公布，1月末金融机构外汇占款余额为265,370.07亿元人民币。据此计算，当月外汇占款增加6,836.59亿元，创下历史最高水平。

中国1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。他在“两会”间隙并对记者表示，关于外汇占款问题，首先要看到，它不是一个平稳的数字，因为它涉及到国际市场和资本流动，特别是在西方经济情况不确定性很大的背景下，美国有债务问题，欧洲有主权债务问题，国际市场情绪波动比较大，资本流动也有波动。

针对中国1月外汇占款激增，中国央行副行长易纲表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。

中国央行行长周小川称，今年广义货币供应量(M2)预期增长13%左右，旨在强调货币供应量不能过快地增长。周小川在“两会”(全国人大和政协会议)期间参与江西人大代表团讨论的间隙表示，M2增长13%是一个预期，不是一个目标。

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

**其他**

加拿大央行维持利率在1%不变,并软化其需要升息的立场，称可能将维持指标利率稳定“一段时间”，但下一调整利率举措仍可能是升息，而不是降息。

巴西央行维持指标利率在7.25%的纪录低点不变，符合预期，但暗示决策者已经做好再度升息的准备，以抑制高通胀。