美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称美国为全球引擎，但经济仍处中性

路透圣安东尼奥3月6日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)致力于利用宽松货币政策来提振就业，但美国经济在衰退结束之后的逾三年时间仍为”中性”情况。

“不可能单是透过货币政策来创造就业，”费希尔在圣安东尼奥全球事务理事会(World Affairs Council)上表示。”美国仍是全球的经济引擎....不是中国，也不是欧洲，而是美国，而美国仍是中性的。

费希尔重申美联储超宽松货币政策限制的分析，他表示，只要美国议员们没有把他们的工作做好，美联储没有把经济拉离迟滞的力量。

”我们已为经济复苏提供燃料，因为国会和高层没有为经济成长提供动力，”费希尔表示。(完)