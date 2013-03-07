美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称美国为全球引擎，但经济仍处中性

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透圣安东尼奥3月6日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三表示，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)致力于利用宽松货币政策来提振就业，但美国经济在衰退结束之后的逾三年时间仍为”中性”情况。
“不可能单是透过货币政策来创造就业，”费希尔在圣安东尼奥全球事务理事会(World Affairs Council)上表示。”美国仍是全球的经济引擎....不是中国，也不是欧洲，而是美国，而美国仍是中性的。
费希尔重申美联储超宽松货币政策限制的分析，他表示，只要美国议员们没有把他们的工作做好，美联储没有把经济拉离迟滞的力量。
”我们已为经济复苏提供燃料，因为国会和高层没有为经济成长提供动力，”费希尔表示。(完)
(编译 戴素萍; 审校 杜明霞)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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