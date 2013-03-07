《全球经济分析》成长乏力且失业问题严重，凸显政策方向亟待调整

根据国际劳工组织(ILO)的预估，2013年15-24岁的失业人口约为7,420万人，自2007年危机爆发以来增加了逾5%。

“真正的危机是失业，尤其是年轻人的失业问题，”Parkinson表示，并称这将驱使七国集团(G7)或20国集团(G20)等全球性论坛给予决策者一些支持，稍微放松国内的严峻措施。

国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德去年为政策反思提供了一个看似合理的藉口。他表示，在衰退时期，减支对经济活动影响的“财政乘数”远大于IMF先前的预估。尽管此后他又称，随着经济的改善，这些乘数再度回落。

**撙节留余地的回报**

美国先搁置减支，直至经济增长趋稳的做法似乎正得到投资者拥戴。现在这点是否也应为欧洲各国政府所重视呢？毕竟美国的10年期公债收益率仍低于2%，美国股市升至纪录高位，甚至美元都在走强。

虽然美元的全球储备货币地位是别的国家难以企及的，但有迹象显示，虽然选民抵制撙节政策，投资者并没有像预算强硬派所认为的那样吓得奔走四散，这从市场对意大利大选僵局的平淡反应中也可以看出。

对于意大利已录得经周期调整的预算盈余，即将离任的高盛资产管理部门主席Jim O'Neill指出：“为紧缩而紧缩财政，没有明确的减债目标，这不是一个聪明的办法。”

O'Neill表示，意大利需要的是通过改革生产和劳动力市场，来推动经济增长，这些改革将提高全国生产力。他并称：“改革不等于撙节，选民也已表达了这点。”

全球最大的资产管理公司贝莱德的固定收益暨基础投资组合的副投资长Scott Thiel表示，欧洲可能不会很快出现正式调低财政目标的情况。在他看来，由于暂时还难以形成一个统一有序的新政府，意大利仍将执行近期的财政减支和改革。

Thiel并称，欧洲内部仍有默契--当事态真正严重时，各国将得到回旋余地，投资者需要先弄清楚这种长期规则，才能对此做判断。

“没有人预期以经济增长为主的财政调整会在一年内发生，”Thiel表示，“这是一个多年的修正过程，作为一个投资者，很大程度上将取决于你的投资的长短。对我而言，现在要断言当前的增长力道将会如何影响长期财政的可持续性，还为时太早。”(完)