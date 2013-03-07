更新版-美国经济：费城联储总裁普洛瑟希望逐渐减少资产购买

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路透宾州兰开斯特3月6日 - 又有一位美国联邦储备理事会(FED，美联储)决策者呼吁美联储开始逐渐减少买债量。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三称，所谓量化宽松(QE)计画的裨益“贫乏”，而且这类积极政策宽松的潜在成本也盖过其益处。美联储根据该计画，每月砸下850亿美元购买资产，以促进投资和经济增长。

这些评论呼应了达拉斯联储总裁费希尔上周所言，且可能在美联储19位决策官员于3月19-20日会议辩论资产购买的效果时，增加这方面观点的重要份量。费希尔在联储属通胀强硬派人士。

“鉴于我认为其好处不足，如果经济情势如我当前预期一样发展，我相信我们就应开始逐渐减少资产购买，并以年底前结束为目标，”普洛瑟在为宾州一场经济发展会议准备的讲稿中称。普洛瑟今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)并无投票权。

美联储将利率维持在低点已逾四年，目前正购买美国公债和抵押支持证券(MBS)，以致力让长期借款成本维持在足以刺激支出和聘雇的低档。

普洛瑟列举了几项购债计画可能构成的熟知风险，包括金融稳定性、市场功能运作和物价稳定。他还指出若美联储开始认列债券的巨额损失，对美联储独立性将是个长期威胁。购债已使得美联储资产负债表的规模膨胀到逾3万亿(兆)美元。

美联储每年将获利缴给财政部，以往从未达不到获利。去年缴库金额触及890亿美元的纪录，国会预算办公室估计一直到2016年，美联储每年将为国库贡献约950亿美元。

但由2018到2020年，由于升息和联储可能廉售部分资产，可能无力上缴国库，要到2021年才恢复有余钱缴库。

“这样的情况会促使外界再度呼吁降低联储制定货币政策的独立性吗？”普洛瑟问道。他表示，结果将“对我们的独立性带来长期负面后果，进而影响我们追求物价稳定的能力。”