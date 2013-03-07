《中国公司债发行日程表》--3月7日

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行正式启动.试点 公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司. 按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行贷款等股东大会 核准的用途. 以下为部分申请发行公司债的上市公司: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ============================================================================================ *哈尔滨电气 至多40 30 5 询价区间4.7%-5.1% 中信证券 AAA 3/11-3/13 （哈电集团提供担保） 中银国际证券 ============================================================================================ 盐湖股份 至多50 25-50 7 4.99% 华林证券 AAA 3/6-3/8 (附发行人第5年末上调票面利率 广发证券 选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 宝胜股份 至多6 6 5 5.48% 招商证券 AA 3/6-3/8 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 正邦科技 至多5.5 5.5 5 *5.69% 国信证券 AA 3/7-3/11 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 中顺洁柔 至多8.3 8.3 5 询价区间5.50%-6.30% 安信证券 AA 3/8-3/12 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权; 广东中顺纸业集团提供担保) ============================================================================================ 西部资源 至多6 6 5 询价区间5.50%-5.90% 中信证券 AA 3/8-3/12 (附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ============================================================================================ 注:*代表新增.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。