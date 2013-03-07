葡萄牙评等：标普将葡萄牙评级展望从负面上调至稳定

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
路透3月7日 - 评级机构标准普尔将葡萄牙BB/B主权评级的展望从负面上调至稳定，称最新证据显示，欧洲机构将持续支持该国恢复财政秩序的努力。
欧元闻讯小幅上涨，兑美元 升至日高1.2996，随后快速回吐涨幅，日内升0.1%。
此前欧元集团和各国财长宣布了对爱尔兰和葡萄牙的最新评估。他们发布声明表示，欧盟各财长对两国当局恪守各自调整计划的承诺感到满意。这些计划成功解决了之前的很多失衡问题。
标普称，“因此我们预计，葡萄牙的官方欧洲贷款人可能会延长贷款期限，从而将在较小程度上降低葡萄牙政府的再融资风险和利息成本。”
“同时，我们预计葡萄牙的官方贷款人...将调整该国的财政整固方式，主要是反映出经济活动要弱于之前的设想。”
标普表示，这应会使葡萄牙的调整过程在经济和社会方面都将变得更可维系，降低政府不遵守计划的风险。
标普称，如果对目前结构性调整的政治承诺减弱，且欧洲机构不延长葡萄牙的官方债务期限，则可能下调葡萄牙评级。
“如果出口表现远好于我们目前的预期，或者投资明显回升，我们可能上调该国评级，”标普表示。
“在我们看来，这将支撑葡萄牙的经济复苏并有助于创造就业，让社会契约得到强化。若复苏更加强劲，也将有助于更快进行财政整固和削减债务，改善葡萄牙的财政指标。”(完) (编译 王翔琼; 审校 隋芬)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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