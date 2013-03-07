《SAFT专栏》美联储强力打造美股牛市表象，然财富效应不复以往

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
**涨势昙花一现？**
同期间Vanguard Total Bond Market ETF的总报酬率近25%。这些都还没有考虑到危机期间及之后股市极端波动的情况。
波动理应带来报酬，因为它肯定会产生成本，但如果五年半扣除通胀只涨了6%，承受股市波动的回报未免也太低。这个风险与回报不成比例。
基于此，投资人对道琼指数创新高显得不太兴奋，也就并不出人意外。
再加上，不少人隐约觉得是非常规货币政策人为推升了股市价格，这些条件便构成了怀疑论。“隐约觉得”这个词大概还不够强烈。美联储主席贝南克及其他美联储官员已经明白承认，他们就是希望通过量化宽松政策引导资金进入风险更高的市场，让股票投资人产生财富增加的感觉，进而更可能支出和投资。
当然，如果你告诉别人你在刻意抬高某个东西，他们就会表现得好像那真的是违反自然的上升。
瑞士信贷分析师Neal Soss做过一项有趣的研究，结果显示股票和房屋的财富效应不再像以往那么强劲。
“2007-2008年金融危机以来财富效应似乎减弱了，房屋财富效应减弱程度更甚于股市，”他在客户报告中写道。
“这个结果造成的影响之一是，美联储将需要‘策画’更大的楼市和股市牛市，才能达到所希望的经济成长增速。结果证明这场金融大危机有一条长尾。”
此言不虚。如果说民众在过去10年学到什么教训，那就是帐面收益仅止于帐面，不能当作依靠。
这不禁让人要问：鉴于美联储的政策并非真正奏效，美联储是会加大力度推高资产价格呢？还是会收手呢？
或许他们这次会不断重施故技，但得到不一样的结果。 (完) (译文审校 蔡美珍)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。