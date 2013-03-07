《SAFT专栏》美联储强力打造美股牛市表象，然财富效应不复以往

**涨势昙花一现？**

同期间Vanguard Total Bond Market ETF的总报酬率近25%。这些都还没有考虑到危机期间及之后股市极端波动的情况。

波动理应带来报酬，因为它肯定会产生成本，但如果五年半扣除通胀只涨了6%，承受股市波动的回报未免也太低。这个风险与回报不成比例。

基于此，投资人对道琼指数创新高显得不太兴奋，也就并不出人意外。

再加上，不少人隐约觉得是非常规货币政策人为推升了股市价格，这些条件便构成了怀疑论。“隐约觉得”这个词大概还不够强烈。美联储主席贝南克及其他美联储官员已经明白承认，他们就是希望通过量化宽松政策引导资金进入风险更高的市场，让股票投资人产生财富增加的感觉，进而更可能支出和投资。

当然，如果你告诉别人你在刻意抬高某个东西，他们就会表现得好像那真的是违反自然的上升。

瑞士信贷分析师Neal Soss做过一项有趣的研究，结果显示股票和房屋的财富效应不再像以往那么强劲。

“2007-2008年金融危机以来财富效应似乎减弱了，房屋财富效应减弱程度更甚于股市，”他在客户报告中写道。

“这个结果造成的影响之一是，美联储将需要‘策画’更大的楼市和股市牛市，才能达到所希望的经济成长增速。结果证明这场金融大危机有一条长尾。”

此言不虚。如果说民众在过去10年学到什么教训，那就是帐面收益仅止于帐面，不能当作依靠。

这不禁让人要问：鉴于美联储的政策并非真正奏效，美联储是会加大力度推高资产价格呢？还是会收手呢？