路透基点：台湾桦正实业11亿台币贷款案启动--RLPC

路透香港3月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，牵头行兼簿记行彰化银行已启动台湾桦正实业股份有限公司11亿台币(3,700万美元)贷款案。

该贷款分为四个部分：A部分为3亿台币五年期定期贷款，将用于再融资；B部分为5,000万台币五年期定期贷款，用于资本支出；C部分为7.5亿台币三年期循环信用，用作营运资本，并附带两年延展期的选项；D部分为3亿台币三年期循环信用，用作信用证。C和D部分贷款合计不能超过7.5亿台币。

贷款担保人为桦正实业董事长和三位董事。A和B部分贷款以土地、厂房和设备作抵押。

A和B部分起始利率均为邮政储蓄一年期利率加码85个基点，C部分为加码110个基点。具体利率视桦正实业的税前净利润率和债务股本比而定：

若税前净利润率为0.5%或更低，则A和B部分利率为加码95个基点，C部分为加码120个基点；

若税前净利润率高于0.5%，则A和B部分利率为加码85个基点，C部分为加码110个基点；

若税前净利润率高于0.5%，债务股本比率为2-3倍，则A和B部分利率为加码70个基点，C部分为加码95个基点；

若税前净利润率高于2.5%，债务股本比率低于2倍，则A和B部分利率为加码60个基点，C部分为加码85个基点。

银行受邀分四个层级参贷：

承贷2.2亿台币或更多，将获得牵头行兼簿记行头衔和25个基点的前端费；

承贷1.5亿-2.19亿台币，将获得副牵头行头衔和15个基点费用；

承贷1.1亿-1.49亿台币，将获经理行头衔和10个基点费用；

承贷8,000万-1.09亿台币，将获5个基点费用。

A部分贷款有一年宽限期，之后分17期按季度不等额还款。B部分贷款有两年宽限期，分13期按季度不等额还款。

财务指标包括:从2013年12月31日起流动比率最低为1倍，2013年底起债务比率最高为3.5倍，2015年起最高为2.5倍；利息保障倍数(覆盖率)最低为2倍。有形净值2013年底起不低于3亿台币，2015年起不低于4亿台币。

银行若在4月1日前承贷，将获得5个基点的优惠费率。银行答复截止日为4月8日。

桦正实业2010年1月曾获得8亿台币三年期贷款,其中包括A部分最多8亿台币的循环贷款,和B部分最多2亿台币的信用证,两部分合计不能超过8亿台币.循环贷款利率较一年期邮政储蓄存款利率加码80-100个基点,具体取决于借款方的税后利润和债务比率.(完)