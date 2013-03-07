《即时观点》台湾2月出口衰退幅度大于预期，第二季可望恢复成长力道

路透台北3月7日 - 台湾财政部周四公布，2月出口金额较上年同期衰退15.8%，远高于市场预估的衰退9.75%，并创自去年1月以来最大衰退幅度。财政部表示，2月衰退主要受农历春节因素影响，手机产品出口表现不佳也是部分原因。

财政部官员表示，1-2月的手机出口金额为7.2亿美元，较上年同期减少18.7%。

惟前两个月的台湾出口金额仍较上年同期成长2%。

财政部官员并指出，一加二月的资本设备进口年增16.5%，明显弹升，主要因素虽有去年同期的基期较低之外，厂商对未来的景气有看好迹象。

2月进口则较上年同期衰退8.5%，亦大于市场预期的衰退6.8%。2月贸易收支为顺差9.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元。

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

台湾2月份进出口表现比我们预期差很多，但并不会感到很意外，因为2月因过年因素致使工作天数减少，加上中国开工比台湾更晚，往年第一季皆因春节因素而表现比较差。随着欧美经济复苏，展望第二季、第三季将是今年表现最强的两个季度，目前市场普遍预估今年GDP成长率约在3.5%-4%，我们预估今年GDP成长率可望触及4%，并推估央行3月理监事会议将维持利率不变。

--永丰金控分析师 黄韵玲：

虽然有过年因素，但表现还是有点弱，预料全年出口仅能个位数成长。接下来就要看3月是否仍比预期疲弱，进而影响GDP表现，若第一季GDP年增率比预期的3.72%弱很多的话，我们对全年GDP增长3.82%的目标就会下修。在复苏缓慢，且资金宽松的环境下，预料央行货币政策难以调整。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市大致在收盘时间公布，台币兑美元 小贬2.5分，报29.695。

--台股加权股价指数 周四收升0.13%至7,960.51点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处2月最新的预测2013年全年经济成长率为3.59%，并预估今年全年出口成长6.23%，进口则成长7.12%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完)

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