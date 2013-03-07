《中国金融分析》节后公开市场连三周净回笼，过度宽松非央行乐见

* 春节后连续三周净回笼,本周净回笼50亿

* 外汇占款趋势尚难断定，但流动性过度宽松不是央行乐见

* 短线或延续回笼基调，未来正逆回购交替应为常态

路透上海3月7日 - 继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行公开市场维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。

业内人士指出，1月份外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。

“50亿元正回购量并不大，只是表明央行的一个态度，资金面会以维稳为主。”招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁指出。

春节后银行间市场隔夜和七天期回购加权利率从低位反弹，上周更是突破波动区间主轴快速攀升，上周五两个品种加权利率双双创下年内新高，但本周开始逐步下行，其中七天加权已自上周五的4.43%的高点跌至2.56%附近。

“突然又宽松了，但这肯定是不可持续的，从央行目前态度来看，一旦过度宽松的话，肯定会回收的。”"长江证券资金营运部高级研究员熊德超称。

北京一大型商业银行交易员则称，“央行会看大方向，1月份外汇占款偏多，公开市场就主要用正回购来回笼。”

他并指出，外汇占款是外生变量，目前尚难从一个月数据来断定未来趋势，但不管怎样，“现在央行完全能hold住，接下来公开市场上正/逆回购交替可能会成为常态。”

央行周二公布的数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。

1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川最新表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。 中国央行副行长易纲则表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。

市场多认为，1月份的外汇占款创新高有一定的季节性因素，随着2月以来美元反弹，预计接下来的外汇占款流入会放缓。中信证券固定收益研究员李一鸣就表示，2、3月份可能会降到1,000-2,000亿元的正常水平，但总的来说，央行有正逆回购等工具在手，会灵活调节市场流动性。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选(link.reuters.com/juf56t)

**机构修正资金面预期**

本周央行仅在今日进行了50亿元的28天期正回购操作，中标利率持平在2.75%，周一和周三一级交易商均可上报正/逆回购需求，但周二央行未进行任何操作。

在1月央行宣布推出短期流动性调节工具(Short-term Liquidity Operations, SLO)，旨在平抑流动性临时波动，增加公开市场操作工具的丰富性和灵活性后，一度推升市场对流动性的乐观预期，机构套利和杠杆热情升温，质押式回购隔夜品种成交亦放量。

但随着央行春节后连续三周净回笼，机构开始修正预期，“好日子不会永远在的，”前述北京的交易员称，接下来应该可以通过资金价格来判断公开市场操作动向，央行合意的价格中枢可能是，质押式回购隔夜品种 利率区间在2.5%-2.8%，七天品种 利率落在3%-3.3%附近。

刘俊郁则提到，虽然外汇占款趋势尚难断定，但就上半年来看，资金面仍会以稳定为主，下半年则需密切关注通胀等情势。“如果6月份CPI到3%以上，下半年资金很可能会偏紧。”

在上周资金面偏紧的态势下，央行仍坚持了净回笼， 但净回笼规模由9,100亿元缩窄至仅50亿元，其中仅周二进行了50亿元28天期正回购操作。

自上周起，公开市场已无正/逆回购及央票到期，一直要至3月19日起才开始有正回购到期，至4月9日起才有央票到期。

2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 --------------------------------- 正回购 (周二) --

(周四) 50 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票到期 -- 正回购到期 -- 逆回购到期 -- ================================== 净回笼 50

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (完)