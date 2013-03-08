《中国债券市场每日交易备忘》--3月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债招标：
中国铁道部200亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农业银行主承
中国航空集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和民生银行主承
仙琚制药 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
厦门厦商集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和交通银行主承
江苏交通控股22亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承
铁汉生态 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承
华邦颖泰 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承
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二、新债上市：
天津广成投资集团15亿元10年期固息债1380060，票面利率6.97%
建湖县城投10亿元七年期固息债1380061，票面利率6.50%
厦门杏林建设开发公司5亿元七年期固息债1380062，票面利率6.60%
南昌市政公用投资控股公司12亿元七年期固息债1380064，票面利率5.88%
吉林城建控股集团18亿元七年期固息债1380071，票面利率6.34%
江阴高新区投资开发公司8亿元七年期固息债1380073，票面利率6.60%
西安高新控股15亿元六年期固息债1380074，票面利率5.70%
中化股份60亿元10年期固息债1380075，票面利率4.98%
中化股份30亿元15年期固息债1380076，票面利率5.15%
第一创业证券6亿元三个月期短融071312001，票面利率4.00%
成商集团 1.5亿元一年期短融041358016，票面利率4.60%
金陵建工集团3亿元一年期短融041359013，票面利率5.20%
南玻A 11亿元一年期短融041358017，票面利率4.26%
上港集团 30亿元一年期短融041353010，票面利率4.02%
温州港集团3亿元一年期短融041354008，票面利率4.89%
福建建工集团3亿元一年期短融041354009，票面利率4.89%
福建三安集团10亿元五年期中票1382080，票面利率6.80%
西王集团8亿元五年期中票1382083，票面利率6.30%
上海临港发展集团7亿元五年期中票1382082，票面利率5.67%
河南水利建设投资10亿元五年期中票1382081，票面利率5.67%
湖南富兴集团6亿元三年期中票1382084，票面利率6.30%
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三、缴款：
进出口银行200亿元三年期固息债130302，票面利率3.62%
精工控股集团4.5亿元五年期固息债1380085，票面利率6.50%
南京国资投资公司35亿元七年期固息债1380093，票面利率5.40%
南京国资投资公司30亿元10年期固息债1380094，票面利率5.60%
文登城市资产经营公司7亿元七年期固息债1380095，票面利率6.38%
国泰君安证券15亿元三个月期短融
宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融
中国诚通控股18亿元七年期投资人选择权(5+2)中票
河南安阳中小企业2.55亿元三年期集优票据
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四、还本付息：
广西北部湾港务集团5亿元一年期短融041252007到期兑付，票面利率5.77%
镇江城投集团8亿元一年期短融041259012到期兑付，票面利率5.98%
沁和能源集团5亿元一年期短融041265005到期兑付，票面利率7.09%
交通银行 160亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债071501付息，票面利率4.13%
交通银行 90亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债071502付息，票面利率3.73%
天津海泰控股15亿元七年期固息债1080027付息，票面利率5.86%
三门县国资投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180054付息，票面利率7.28%
东方明珠集团7亿元三年期中票1182054付息，票面利率5.43%
吉电股份 7亿元三年期中票1182055付息，票面利率5.75%
财政部946.7亿元七年期固息国债120005付息，票面利率3.41%
淮安水利资产经营公司16亿元七年期固息债1280032付息，票面利率8.25%
嘉兴文化名城投资集团7亿元七年期固息债1280033付息，票面利率8.16%
宿迁产业发展集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280034付息，票面利率6.98%
铁道部150亿元五年期中票1282049付息，票面利率4.65%
百联集团15亿元三年期中票1282050付息，票面利率5.36%
天津海泰控股8亿元五年期中票1282051付息，票面利率5.53%
中国机械集团16亿元五年期中票1282052付息，票面利率4.86%
北大方正集团20亿元七年期中票1282053付息，票面利率6.00%
中国核能电力股份公司15亿元五年期中票1282054付息，票面利率4.86%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--新华网周四报导称，中国农业发展银行今年计划发行4,900亿元人民币金融债；较去年增加约5.4%。该行
去年公开发债规模为4,650亿元。
--近年来中国广义货币供应量M2增速较快。对此中国人民银行行长周小川表示,要改变M2/GDP(国内生产总值
)上升的局面，应大力发展资本市场、保险市场，这会使M2/GDP适当降下来，当然这可能需要一个中长期的渐
进过程。
中国海关今日公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元)
国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%)
2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%)
1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%)
1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%)
1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%)
1-2月房地产投资和销售情况月度报告
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%)
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注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)
(整理 边竞; 审校 李宏薇)