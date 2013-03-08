版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 8日 星期五 09:48 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月8日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
 =============================================================================
 一、新债招标：
  
 中国铁道部200亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农业银行主承
 中国航空集团20亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和民生银行主承   
 仙琚制药 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承
 厦门厦商集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
 福建能源集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承
 京能清洁能源 9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，招行和交通银行主承
 江苏交通控股22亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行主承
 铁汉生态 2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，平安银行主承
 华邦颖泰 4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承                 
 ============================================================================
 二、新债上市：

 天津广成投资集团15亿元10年期固息债1380060，票面利率6.97%
 建湖县城投10亿元七年期固息债1380061，票面利率6.50%
 厦门杏林建设开发公司5亿元七年期固息债1380062，票面利率6.60%
 南昌市政公用投资控股公司12亿元七年期固息债1380064，票面利率5.88%
 吉林城建控股集团18亿元七年期固息债1380071，票面利率6.34%
 江阴高新区投资开发公司8亿元七年期固息债1380073，票面利率6.60%
 西安高新控股15亿元六年期固息债1380074，票面利率5.70%
 中化股份60亿元10年期固息债1380075，票面利率4.98%
 中化股份30亿元15年期固息债1380076，票面利率5.15%                              
 第一创业证券6亿元三个月期短融071312001，票面利率4.00%
 成商集团 1.5亿元一年期短融041358016，票面利率4.60%
 金陵建工集团3亿元一年期短融041359013，票面利率5.20%
 南玻A  11亿元一年期短融041358017，票面利率4.26%
 上港集团 30亿元一年期短融041353010，票面利率4.02%
 温州港集团3亿元一年期短融041354008，票面利率4.89%
 福建建工集团3亿元一年期短融041354009，票面利率4.89%
 福建三安集团10亿元五年期中票1382080，票面利率6.80%  
 西王集团8亿元五年期中票1382083，票面利率6.30%
 上海临港发展集团7亿元五年期中票1382082，票面利率5.67%
 河南水利建设投资10亿元五年期中票1382081，票面利率5.67%
 湖南富兴集团6亿元三年期中票1382084，票面利率6.30% 
 ============================================================================    
 三、缴款： 
 
 进出口银行200亿元三年期固息债130302，票面利率3.62%
 精工控股集团4.5亿元五年期固息债1380085，票面利率6.50%
 南京国资投资公司35亿元七年期固息债1380093，票面利率5.40%
 南京国资投资公司30亿元10年期固息债1380094，票面利率5.60% 
 文登城市资产经营公司7亿元七年期固息债1380095，票面利率6.38%              
 国泰君安证券15亿元三个月期短融
 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融
 中国诚通控股18亿元七年期投资人选择权(5+2)中票
 河南安阳中小企业2.55亿元三年期集优票据
 ============================================================================
 四、还本付息： 
 
 广西北部湾港务集团5亿元一年期短融041252007到期兑付，票面利率5.77%
 镇江城投集团8亿元一年期短融041259012到期兑付，票面利率5.98%
 沁和能源集团5亿元一年期短融041265005到期兑付，票面利率7.09%    
 交通银行 160亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债071501付息，票面利率4.13%
 交通银行 90亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债071502付息，票面利率3.73%
 天津海泰控股15亿元七年期固息债1080027付息，票面利率5.86%
 三门县国资投资公司8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180054付息，票面利率7.28%
 东方明珠集团7亿元三年期中票1182054付息，票面利率5.43%   
 吉电股份 7亿元三年期中票1182055付息，票面利率5.75%             
 财政部946.7亿元七年期固息国债120005付息，票面利率3.41%
 淮安水利资产经营公司16亿元七年期固息债1280032付息，票面利率8.25%
 嘉兴文化名城投资集团7亿元七年期固息债1280033付息，票面利率8.16%
 宿迁产业发展集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280034付息，票面利率6.98%
 铁道部150亿元五年期中票1282049付息，票面利率4.65%     
 百联集团15亿元三年期中票1282050付息，票面利率5.36%
 天津海泰控股8亿元五年期中票1282051付息，票面利率5.53%
 中国机械集团16亿元五年期中票1282052付息，票面利率4.86%
 北大方正集团20亿元七年期中票1282053付息，票面利率6.00%
 中国核能电力股份公司15亿元五年期中票1282054付息，票面利率4.86%                                 
                                                                                     
 ============================================================================
 五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --新华网周四报导称，中国农业发展银行今年计划发行4,900亿元人民币金融债；较去年增加约5.4%。该行
去年公开发债规模为4,650亿元。  
    
  --近年来中国广义货币供应量M2增速较快。对此中国人民银行行长周小川表示,要改变M2/GDP(国内生产总值
)上升的局面，应大力发展资本市场、保险市场，这会使M2/GDP适当降下来，当然这可能需要一个中长期的渐
进过程。  
    
  中国海关今日公布2月进出口贸易数据                       (1月顺差291.5亿美元)  
  国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI)                   (1月为-1.6%)
                   2月居民消费价格指数(CPI)               (1月为2.0%)
                    1-2月固定资产投资                     (去年1-12月为20.6%)
                    1-2月社会消费品零售总额                (去年12月为15.2%)
                    1-2月工业增加值                       (去年12月为10.3%)
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告
  
  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
            3/28公布1-2月规模以上工业企业利润              (去年1-12月为5.3%)
 =============================================================================
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 边竞; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐