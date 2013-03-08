重发-《即时观点7》中国2月出口增长超预期，进口仍弱显示内需复苏缓慢

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路透北京3月8日 - 中国海关周五公布，2月出口同比增长21.8%，高于路透调查预估中值10.1%；进口同比下降15.2%，则低于预估的减少8.8%。当月贸易顺差高达153亿美元，远高出路透调查中值的逆差78亿美元。

1-2月累计，中国出口同比增长23.6%；进口增长5%；贸易顺差2,778.2亿元人民币（折合441.5亿美元）,去年同期为贸易逆差47.8亿美元.

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主要数据:

* 2月出口同比增长21.8%（路透预估为10.1%）--海关

* 2月进口同比下滑15.2%（路透预估为减少8.8%）--海关

* 2月贸易顺差152.5亿美元(路透调查中值为逆差78亿美元)--海关

* 经季节调整后,中国2月出口增长20.6%，进口增长6.5%--海关

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以下为分析师评论:

--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮

2月数据主要是受春节因素影响，不是特别有可比性，节前会有一个抓紧时间出口的情况，而节后几天外贸企业可能还没有上班。进口下滑得更多一些。全年增长8%的政府目标可以达到，虽然欧洲经济差一点，但美国经济形势还不错。

今年前两个月出口增长23.6%，进口增长5%，进口表现还是要差些，说明未来经济增长的动力还不会很强，内需还是偏弱。这也明显不会支撑人民币大幅走强。不过如果说出口表现还可以，美元又有所走软的话，监管层可能还是会抓住时机做升值动作，今年大方向来说人民币汇率还是稳中有升。

--申银万国宏观分析师 孟祥娟

出口增速挺超预期的，比市场预期的要强，不过本来今年的基调也是出口好于去年，现在看1-2月比预期的好，主要原因是美国表现可能更好。所以如果整个出口能有比较好的复苏，可能会支撑中国经济延续温和复苏，这是比较有希望的。

同期进口稍弱主要是受春节因素的影响，但整体判断两会之后内需应该也会起来，需要等一等。

顺差虽然稍高，但整体收缩的趋势不会改变。因此货币政策应该延续稳健中调整，大的基调比较稳当，但更具体的政策方向还要看其他宏观数据出台后才能判断。

--联讯证券宏观分析师 杨为(学+反文旁)：

2月的出口高于我们预期，而进口额如期步入负增长，顺差规模顺势出现扩张的态势，这亦是春节前后外汇占款显着多增的原因之一。剔除春节短期波动影响，1-2月出口增速23.6%的水平比去年12月出现明显加快，而进口增速维持在较低的水平，亦说明近两个月的内需相比外需仍然存在劣势。

对于数据后期演变可能会有两种途径，一个是国内经济在两会后演变成强复苏，这会使得进口增速明显加快，从而拉动出口增速出现明确的上升态势，但出口条件会出现一定程度的恶化；另一方面则是国内经济受政策影响在一个窄区间内震荡，这会使得进出口增速的曲线均趋于平坦，并使得今年的贸易顺差维持在去年的水平。

--大华继显(UOB Kay Hian)驻上海的研究部主管 王傲超：

出口反弹，因为美国、欧盟经济的复苏；进口下降，原因在于2012年9月份补库存，PMI库存数据恢复中，但补库存行为至2013年1、2月告了一段落，反映当前国外经济复苏态势好于国内经济复苏。

预计中国未来进口下滑的状况不会持续，进口应会缓慢恢复，出口相对乐观。

--国家信息中心经济预测部高级经济师 祁京梅

数据还不错，1-2月出口挺快的，2月当月增长非常快，比去年工作日至少少了7天还有这样的增长很不错，去年出口比较差，今年大家对三大需求中的出口最为担心，现在来看这与世界经济复苏，美国经济走好，日本都有影响，可以说是非常快的增长，数字很好看。

进口那块还是因为复苏产业不是原材料进口行业，且进口不好的问题不是很大，还是看企业出口，因为如果经济持续往上走，进口是稍微滞后指标，出口会首先表现。

出口快增长与经济企稳回升相一致，说明中国经济三季度触底，四季度回升的势头在延续。

1-2月的贸易顺差400多亿美元，这与和去年的逆差有天壤之别，增长幅度比较大.

从贸易数据看还是很乐观，但还是要看消费和投资，政府厉行节约可能对消费有一些影响，消费增长情况可能不会太好，但投资应该不会差，虽然房地产调控，但也有城镇化等支撑，所以我对整个一季度数据比较乐观，经济是持续健康增长的，以前是说今年平稳开局，现在可以说是“开门红”了。

--野村首席中国经济学家 张智威

数据比想象高很多，和台湾及韩国的数据不是太吻合，和近月制造业PMI的新出口订单数据也不一致，不太容易解读原因是什么。一个可能因素也许是资本流动，不是实际贸易的反映，因为最近海外在赌人民币升值、房价也在涨，有一定外汇流入也是正常的，但这很难来证明。

全年来看，之前我们预期出口增幅5%，现在看来有很大的上修风险；进口增速估计接近10%。

--交通银行金融研究中心 陈鹄飞：

2月贸易数据因为假期原因波动会很大。进口负增长是机构的普遍预期，去年高基数效应导致统计口径的问题，因为假期因素，企业有效开工日不足，进口规模也出现了明显回落。

中国对美国、东盟的出口情况都不错，新兴经济体高增长，美国复苏趋势也比较明显。但对日本出口可能继续负增长，一方面是因为日圆大幅贬值，还有就是两国政治纠纷的影响。我们预计，从二季度起，外贸增速会稳定增长，2013年外贸较2012年会有明显好转。

整体来看，2013年外贸顺差比2012年低，占GDP的比重会更低，外贸顺差性失衡的问题会进一步好转，人民币不存在进一步大幅升值的空间。

--上海证券宏观分析师 胡月晓

外贸情况明显超市场预期，原先大部分机构都认为2月会出现季节性逆差，但实际仍出现了较大的顺差。说明海外经济走稳以来，国际贸易整体走势已有所恢复，中国出口保持了平稳增长态势。另一方面，2012年四季度以来的贸易条件改善态势也在延续，这对中国顺差保持起了重大作用。

进口超预期下降，也映证了国内经济的弱复苏格局。顺差增加，短时间内会加大央行在公开市场上的对冲力度。

--中国银行国际金融研究所高级分析师、经济学博士 周景彤：

数据还是挺出乎意料的，因为春节工作日少，原本预期出口也就在10%左右。实际增速这么高还有待对细节进一步分析。但能看到头两个月中国对美国和东盟的出口增长还是很快，机电产品也挺很快的。

全年不会高到哪儿去，进出口增幅可能在10%左右。

--法兴银行中国分析师 姚炜：

出口数据比较难理解，之前韩国和台湾出来的数据明显没有这么强劲。这就出现了12月份的问题，中国的出口数据明显比其他国家好。我们还在等具体细节，出口需求也许是新兴国家带动的。

这就导致贸易顺差要比去年大，预示一季度GDP增速不会差，按这个数据判断应该会更好。

进口数据比较正常，1-2月增速大概在5%左右，和四季度的2.7%相比，反映了内需在复苏但是个缓慢的趋势，和其它数据放在一起，是很合理的。

按这个数据，人民币短期内还会升值。考虑到现在的流动性和中国经济整体复苏的状态，其实是支持人民币升值的。我们预计人民币先升后贬，全年小幅升值2%。

--中国建设银行宏观经济学家 张涛博士

不论是当月还是1-2月合起来看，进口数据都显然弱于预期，表明此前对于中国经济复苏的情绪太乐观了。实际上从草根调查来看，各地包括政府和企业都在观望中，所以投资增速不会太高，甚至2月份其他数据出来，可能也是低于预期，工业增加值也一样。

出口还是很强劲的，应该还是因为美国经济的复苏，另外欧元的强劲实际上也帮助了中国的出口。按照此前的数据看，欧元的汇率和中国的出口具有较强的相关性，欧元升，中国出口强，欧元贬，中国出口弱；至于说日本的贬值对于中国出口的影响，由于两个国家的出口产品结构存在差异，所以现在还有完全体现出来。当然还要看具体的产品结构，这个要等公布后。

顺差超预期，对货币政策还是有影响，正回购频频出现是有原因的。

--中银国际研究部宏观经济小组 叶丙南

从季节调整后的数据来看，出口要好于预期，进口差不太多。从这个角度来说，美国经济还是处于缓慢复苏，但内需的恢复势头还需要再观察。从前两个月季调后数据来看，进口增长都是弱于出口的，说明内需恢复没有想象中那么强。这可能也与价格因素有关，近期商品价格也比较弱。

对于年内进出口增长，我们还是维持偏低这么一个预期，出口全年增长8-9%，进口5-6%，进出口总量增长7-8%，政府提出8%的目标差不多能够达到。主要风险在于国内，欧美只要不再出新的问题，主要还是要看国内经济和需求的恢复情况。

对于人民币汇率的影响，贸易顺差只是一个因素。如果中国经济复苏一直处于偏弱，那是不支撑人民币大幅升值的，所以我们还是维持之前的预测，就是人民币全年略升一点点。

相关背景:

--中国周二在人大会议开幕当日发布的政府工作报告称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不过从数字看政府态度变得更加“务实”，今年国内生产总值（GDP）预期增长目标维持7.5%不变，广义货币供应量（M2）增速目标有所下调。