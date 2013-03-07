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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 20:50 BJT

美国数据：2月计划裁员人数较1月增加37%,较上年同期增7.0%

路透纽约3月7日 - 就业谘询公司Challenger，Gray & Christmas周四发布的报告显示，美国企业2月计划裁员数连续第二个月增加，金融业裁员为逾一年来最多。

报告显示，2月企业宣布计划裁员数为55,356，较1月的40,430增加近37%。

2月的计划裁员数较一年前水准51,728增加7%。2013年迄今，雇主已宣布的裁员数为95,786，较2012年的前两个月减少9%。

上月金融业裁员占据主导，宣布裁员21,724人，为2011年9月来最多，较1月的裁员数量增加了近两倍。

美国周五将公布非农就业报告，预期2月新增就业160,000人，失业率将在7.9%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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