美国数据：2月计划裁员人数较1月增加37%,较上年同期增7.0%

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透纽约3月7日 - 就业谘询公司Challenger，Gray & Christmas周四发布的报告显示，美国企业2月计划裁员数连续第二个月增加，金融业裁员为逾一年来最多。
报告显示，2月企业宣布计划裁员数为55,356，较1月的40,430增加近37%。
2月的计划裁员数较一年前水准51,728增加7%。2013年迄今，雇主已宣布的裁员数为95,786，较2012年的前两个月减少9%。
上月金融业裁员占据主导，宣布裁员21,724人，为2011年9月来最多，较1月的裁员数量增加了近两倍。
美国周五将公布非农就业报告，预期2月新增就业160,000人，失业率将在7.9%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。