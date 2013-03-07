《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月7日

路透上海3月7日 - 继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行
公开市场维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。
业内人士指出，1月份外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价
格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆
回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。
以下为2013年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-)
到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+)
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累计 -5,580
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2013/3/2-3/8 -- -- -- 50 -- -- -50
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2013/2/23-3/1 -- -- -- 50 -- -- -50
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2013/2/16-2/22 -- -- -- 500 -- 8,600 -9,100
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2013/2/2-2/8 -- -- -- -- 8,600 1,980 +6,620
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2013/1/26-2/1 -- -- -- -- 1,800 1,210 +590
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2013/1/19-1/25 -- -- -- -- 1,010 1,500 -490
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2013/1/12-1/18 -- -- -- -- 200 900 -700
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2013/1/7-1/11 -- -- -- -- 930 3,130 -2,200
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2013/1/1-1/6 -- -- -- -- 900 1,100 -200
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注: 1.浏览央行2012年公开市场单周资金流向一览,请点选
2.浏览央行2011年公开市场单周资金流向一览,请点选
3.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五.
4.因元旦假期调休原因,2013年1月首周统计时间为1/1-1/6(周日).
5.2/9-2/15为春节假期,期间公开市场暂停操作.(完)
(整理 丁淑琴；审校 边竞)