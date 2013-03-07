《2013年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月7日

《全球汇市》美元兑日圆小幅下跌，因地缘政治疑虑压低美债收益率

* 对朝鲜和叙利亚情势的担忧抵消了美联储升息预期的影响 * 欧元仍因法国大选不确定性承压 路透东京4月11日 - 美元兑日圆周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜(北韩)和叙利亚情势的担忧打压美债收益率(殖利率)，并抵消美国升息预期的影响。 美元兑日圆 延续早盘跌势，下跌0.3%至110.63日圆，进一步远离隔夜高点111.57。该货币对仍稳居3月底以来110.11-112.19日圆波动区间内。 上周美国对叙利亚发动袭击，以报复叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)军队对平民实施的化学武器袭击；美国就朝鲜这类武器测试做出军事行动回应的可能性升高。 “市场更加谨慎看待特朗普的政策，关注升高的风险，”IHS Markit驻东京首席经济学家Harumi Taguchi表示，“在这种情况下日圆容易获买盘。” 韩国一位高级官员称，中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 美元指数 日内