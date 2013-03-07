中国外汇：目前人民币1%的日波幅限制是合适的--央行副行长

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9022元附近
路透上海4月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.9022元附近，较上日升值约20点。
路透北京3月7日 - 中国人民银行副行长易纲周四称，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。
他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙对路透作出上述表示的。
中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。
不过,中国社会科学院学部委员余永定周二称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。
2012年4月，中国人民银行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。(完) (发稿 张胜男; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
路透上海4月11日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.9022元附近，较上日升值约20点。
* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。