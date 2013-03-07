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中国汇市 | 2013年 3月 7日 星期四 14:51 BJT

中国外汇：目前人民币1%的日波幅限制是合适的--央行副行长

路透北京3月7日 - 中国人民银行副行长易纲周四称，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。

他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙对路透作出上述表示的。

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周三表示，目前1%的人民币汇率波幅是合适的，现在世界经济不确定的情况下，通过央行干预保持汇率稳定有利于中国经济和世界经济。

不过,中国社会科学院学部委员余永定周二称，在推进汇改方面，中国今年可能进一步扩大人民币汇率日涨跌幅限制，有望从1%扩大到3%，或者5%，甚至是7%，并要坚持对跨境资本流动的管理，但资本账户的开放则要讲究时序。

2012年4月，中国人民银行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。(完) (发稿 张胜男; 撰写 李文科; 审校 黄凯)
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