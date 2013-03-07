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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 21:54 BJT

表格：美国第四季非农生产率环比年率修正后为下滑1.9%

路透3月7日 -

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率,%):

生产率 单位劳工成本

第四季-R 第四季-P 第三季 第四季-R 第四季-P 第三季

非农业 -1.9 -2.0 3.1 4.6 4.5 -1.9

制造业 2.1 0.5 -0.9 -1.9 0.4 1.4

耐久财(耐用品) 2.7 1.6 -1.2 -2.9 -0.7 1.6

非耐久财 1.7 -0.5 -0.9 -0.8 1.7 2.0

整体企业 -1.8 -1.9 2.8 4.8 4.6 -1.5

注:P表示初值;PR表示前值,R表示修正值.(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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