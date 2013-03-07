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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 15:28 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：英镑挫跌，因臆测英国央行将有宽松举措

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* 欧元/美元上升0.19%，美元/日圆下跌0.11%，英镑/美元跌0.18%，亚洲股市下滑

* 英镑/美元触及盘初低点1.4965，因臆测英国央行可能祭出量化宽松政策

* 美元/日圆受限于94.13，此前日本央行维持货币政策不变

* 欧元/美元在欧洲央行会议之前摆脱纽约盘低位，标普上调葡萄牙评级展望提供支撑

* 欧洲今日有失业数据公布，但市场聚焦英国央行和欧洲央行会议。(完)

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