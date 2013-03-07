《汇市简讯》欧洲开盘：英镑挫跌，因臆测英国央行将有宽松举措

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
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* 欧元/美元上升0.19%，美元/日圆下跌0.11%，英镑/美元跌0.18%，亚洲股市下滑
* 英镑/美元触及盘初低点1.4965，因臆测英国央行可能祭出量化宽松政策
* 美元/日圆受限于94.13，此前日本央行维持货币政策不变
* 欧元/美元在欧洲央行会议之前摆脱纽约盘低位，标普上调葡萄牙评级展望提供支撑
* 欧洲今日有失业数据公布，但市场聚焦英国央行和欧洲央行会议。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 李婷仪)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。