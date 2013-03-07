欧股业绩：家乐福2012年营业利润下滑2.6%，今年将增加资本支出

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透巴黎3月7日 - 欧洲最大的零售商--家乐福(Carrefour) 表示，将增加资本支出以重振困境中的大型超市业务，此前公司公布2012年获利减少2.6%，受到衰退阴影中的西班牙和意大利的需求下滑的冲击。
家乐福表示，今年的资本支出规模将介于22-23亿欧元之间，高于分析师预估的19.55亿欧元，去年资本支出为15.47亿欧元。
家乐福是仅次于沃尔玛 的全球第二大零售商。其2012年营业利润降至21.40亿欧元，不过仍高于汤森路透I/B/E/S分析师预估的20.61亿欧元。(完) (编译 丁琦；审校 张若琪)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。