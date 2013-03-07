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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 15:25 BJT

欧股业绩：家乐福2012年营业利润下滑2.6%，今年将增加资本支出

路透巴黎3月7日 - 欧洲最大的零售商--家乐福(Carrefour) 表示，将增加资本支出以重振困境中的大型超市业务，此前公司公布2012年获利减少2.6%，受到衰退阴影中的西班牙和意大利的需求下滑的冲击。

家乐福表示，今年的资本支出规模将介于22-23亿欧元之间，高于分析师预估的19.55亿欧元，去年资本支出为15.47亿欧元。

家乐福是仅次于沃尔玛 的全球第二大零售商。其2012年营业利润降至21.40亿欧元，不过仍高于汤森路透I/B/E/S分析师预估的20.61亿欧元。(完) (编译 丁琦；审校 张若琪)
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