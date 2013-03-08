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货币新闻 | 2013年 3月 8日 星期五 18:27 BJT

台股业绩: 鸿海2月合并营收为2,350.6亿台币,较去年同期衰退22.1%

路透台北3月8日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，今年2月合并营收为2,350.6亿台币，较上年同期减22.1%。

鸿海上年同期营收为3,017.5亿台币。

该股今日收升0.12%，报80.50台币；大盘加权股价指数 则收升0.69%%，报8,015.14点。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%) 2013年2月 2,350.6 -25.03 -22.1 2013年1月 3,135.27 -- -8.19 2012年12月(非合并) 3,609.4 +2.6 +13.9 (完)

参看相关细节,请见鸿海网站,网址为(www.foxconn.com.tw/)

参看鸿海相关新闻,请点选2317.TW-CMN (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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