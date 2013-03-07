欧元债市：德债盘初持稳，市场将迎接西班牙标债与ECB政策决议

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
德债期货 日内几乎持平，报145.14点，但分析师称若欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对欧元区前景看法较预期悲观，则德债还有进一步上涨空间。
预计欧洲央行将维持利率在纪录低点0.75%不变。
分析师预计德拉吉会表示，为适应意大利情况而放宽央行购债规定没有问题。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬/田建华; 审校 侯向明/艾茂林)
路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。
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