欧元债市：德债盘初持稳，市场将迎接西班牙标债与ECB政策决议

中国债市动态：现券期货延续弱势，银行业加强风险防控令债市情绪受压

路透北京4月11日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，国债期货下跌。交易员称，银监会发文加强银行业风险防控，金融去杠杆仍在进行中，令债市情绪承压；在具体细节以及奖惩机制落地前，机构仍将谨慎而行，现券震荡格局未改。