版本:
中国
债券 | 2013年 3月 7日 星期四 15:38 BJT

欧元债市：德债盘初持稳，市场将迎接西班牙标债与ECB政策决议

德债期货 日内几乎持平，报145.14点，但分析师称若欧洲央行(ECB)总裁德拉吉对欧元区前景看法较预期悲观，则德债还有进一步上涨空间。

预计欧洲央行将维持利率在纪录低点0.75%不变。

分析师预计德拉吉会表示，为适应意大利情况而放宽央行购债规定没有问题。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬/田建华; 审校 侯向明/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐