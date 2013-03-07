两会专访：中国光明食品未来将并购糖业酒业等资产，提高国际业务比重--副总

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
* 并购重点在糖、酒、乳业及全球分销网络等
* 未来三年国际业务占比将由15%提升至25%
* 至2015年营收将可达1,500亿元人民币
作者 林琦/韩碧如
路透北京3月7日 - 中国最大规模食品集团之一的上海光明食品（集团）有限公司未来将继续推进国际化战略。公司高层周四表示，三年来公司已完成了四项国际并购，未来公司将在糖、酒、乳业及全球分销网络等方面进行并购，同时加强国际业务与中国市场的协同效应，继续提高国际业务贡献营收占比。
集团副总裁葛俊杰在参加全国两会间隙接受路透专访。他指出，公司计划未来三年国际业务占公司总体营收入比重由目前的15%左右提高至25%左右。
“我们的国际化还处于初级阶段,我们已制定计划，在2013年至2015年期间，国际化将是我们的战略重点之一。”他表示,未来三年光明食品集团的营收年复合增长率目标为12%，预计2015年公司营收可达到1,500亿元人民币左右。
未来光明收购目标包括糖、酒、乳业、欧洲品牌食品和休闲食品、领先的保健企业以及国际分销网络和专业采购体系，并购目标区域基本会在欧洲、澳大亚利及新西兰等，这与公司此前并购的国际品牌所在区域相一致，这样光明今后的海外产业可以相对集中，公司管理更为方便。
“近年来全球糖处于供大于求状态，这对光明国际化来说是个好时机，而且中国人均糖消费量还会逐步提高。”他说，公司会关注巴西，东南亚及澳大利亚区域的糖业资产并购机会。
他介绍称,光明国际化战略须符合几个原则:符合公司发展战略；能与中国总部产生巨大的协同效应；价格合理；风险可控以及优秀的管理团队.国际化战略不仅仅是公司去海外收购兼并或参股,还包括引进国际理念和商业模式,建立或加入全球采购和分销网络,增强品牌和研发能力,以及增添国际资本市场的融资手段.
作为公司国际化业务的负责人，他近阶段已与国际中介机构展开频繁接触。“春节后第一周（2月18日那周），我见了四家国际投行，第二周我见了六家国际投行，他们都在向我推荐项目。”
尽管光明集团旗下已有光明乳业 、金枫酒业 等四家A股上市公司,但他透露,为配合将来的国际化战略,公司亦在考虑搭建海外资本市场平台，打通海外融资渠道。"海外上市工作,正在积极推进中."
光明食品集团近三年来已先后收购了新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权,澳大利亚玛纳森(Manassen)公司75%股权,英国谷物食品生产商维他麦（Weetabix Food）60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商Diva公司70%股权.其中维他麦收购案是中国食品行业最大宗的海外并购，当时维他麦的估值达12亿英镑。
在谈及中国食品安全问题时，他指出，不少普通消费者确实对国内食品安全缺乏信心。其实国内的食品安全已经不是企业层级的问题，而是一个社会系统性工程，涵盖整个产业链及相关政府部门的监管。
他说，光明集团已打造了一条从牛奶养殖，生产，配送等完整的牛奶产业链。公司现拥有5万多头奶牛，已能满足公司大多数的原奶需求。近期公司还涉足饲料业，更是从源头把控畜牧业的食品安全问题。
“让全世界认同光明食品是安全的，这是我们追求的目标。”他表示。（完）
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