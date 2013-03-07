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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:36 BJT

日本央行：若长期利率升一个百分点，央行未实现损失将达240亿美元--副总裁

路透东京3月7日 - 日本央行副总裁西村清彦周四说，若长期利率上升一个百分点，央行将蒙受2.3万亿(兆)日圆(246亿美元)的未实现损失。

日本公债收益率最近已经因为宽松政策预期而触及多年低位，不过外界担心若政府持续发债而忽略财政自律的话，收益率可能有逆转的风险。

日本政府透过购债支持其超宽松货币政策，成为公债最大持有者。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
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