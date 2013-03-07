日本央行：若长期利率升一个百分点，央行未实现损失将达240亿美元--副总裁

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透东京3月7日 - 日本央行副总裁西村清彦周四说，若长期利率上升一个百分点，央行将蒙受2.3万亿(兆)日圆(246亿美元)的未实现损失。
日本公债收益率最近已经因为宽松政策预期而触及多年低位，不过外界担心若政府持续发债而忽略财政自律的话，收益率可能有逆转的风险。
日本政府透过购债支持其超宽松货币政策，成为公债最大持有者。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。