香港股市：恒指收平，中资银行股受获利了结盘打压

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
香港地产开发商长江实业 股价上涨0.7%，次前该公司宣布维持其2013年在港销售目标不变仍为300亿港元。此水平接近于2012年目标，但同业均已调降目标。
在周五中国公布2月贸易数据之前，中资银行股是今日拖累港股的重要因素。
澳门博彩股则承压，据路透周三获得的销售文件显示，美高梅中国 一名未具名的股东在市场上配售高至4.4亿港元股份。销售文件显示，该名股东按每股16.99-17.2港元，在市场上配售美高梅中国2,535.84万股股份，套现4.3-4.4亿港元。
米高梅中国股价周四下跌3.4%至17.06港元。同业澳博控股 跳水3.6%，银河娱乐 下跌3%。(完)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。