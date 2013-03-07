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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:30 BJT

香港股市：恒指收平，中资银行股受获利了结盘打压

香港地产开发商长江实业 股价上涨0.7%，次前该公司宣布维持其2013年在港销售目标不变仍为300亿港元。此水平接近于2012年目标，但同业均已调降目标。

在周五中国公布2月贸易数据之前，中资银行股是今日拖累港股的重要因素。

澳门博彩股则承压，据路透周三获得的销售文件显示，美高梅中国 一名未具名的股东在市场上配售高至4.4亿港元股份。销售文件显示，该名股东按每股16.99-17.2港元，在市场上配售美高梅中国2,535.84万股股份，套现4.3-4.4亿港元。

米高梅中国股价周四下跌3.4%至17.06港元。同业澳博控股 跳水3.6%，银河娱乐 下跌3%。(完)
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