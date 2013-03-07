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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:24 BJT

表格：台湾2月出口同比减15.8%，衰退幅度远高于预期

路透台北3月7日 - 台湾财政部周四公布，2月出口金额较上年同期衰退15.8%，远高于市场预估的衰退9.75%，并创自去年1月以来最大衰退幅度。财政部表示，2月衰退主要受农历春节因素影响，手机产品出口表现不佳也是部分原因。

财政部官员表示，1-2月的手机出口金额为7.2亿美元，较上年同期减少18.7%。

惟前两个月的台湾出口金额仍较上年同期成长2%。

2月进口则较上年同期衰退8.5%，亦大于市场预期的衰退6.8%。2月贸易收支为顺差9.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下：

2月年变动率(%) 1月年变动率(%)

整体出口金额 -15.8 +21.8

--中国(含香港) -21.8 +36.1

--美国 -11.9 +3.1

--欧洲 -17.2 +2.2

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7 2012年

12月 +9.0 +1.6 +41.3

11月 +0.9 +0.1 +34.0

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值(完)

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