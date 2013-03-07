表格：台湾2月出口同比减15.8%，衰退幅度远高于预期

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透台北3月7日 - 台湾财政部周四公布，2月出口金额较上年同期衰退15.8%，远高于市场预估的衰退9.75%，并创自去年1月以来最大衰退幅度。财政部表示，2月衰退主要受农历春节因素影响，手机产品出口表现不佳也是部分原因。
财政部官员表示，1-2月的手机出口金额为7.2亿美元，较上年同期减少18.7%。
惟前两个月的台湾出口金额仍较上年同期成长2%。
2月进口则较上年同期衰退8.5%，亦大于市场预期的衰退6.8%。2月贸易收支为顺差9.2亿美元，上月为顺差4.7亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面,各地区的表现如下：
2月年变动率(%) 1月年变动率(%)
整体出口金额 -15.8 +21.8
--中国(含香港) -21.8 +36.1
--美国 -11.9 +3.1
--欧洲 -17.2 +2.2
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7 2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值(完)
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