更新版-日本股市：日经受日圆走贬提振小幅收高，获利了结抑制涨势

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行表示，“在日经指数触及12,000点之后，投资者功成之后锁定获利很正常。”
他称，“我们的交易员称客户有许多卖单，这些都是中小型机构客户，但是市场上没有大笔的买单。”
日本央行宣布维持指标利率目标在0-0.1%不变,并获得一致通过。
日本央行总裁白川方明以及两位副手将于3月19日离职，这是他们最后一次政策会议。
美元兑日圆 触及一周高点，出口商引领早盘涨幅。
美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。
马自达 收高4.6%；铃木汽车 上涨1.6%；汽车零部件制造商Denso Corp 上涨1%。
主板市场成交温和，有31.9亿股易手，上周日均值为33.2亿股。
日本东证股价指数(TOPIX) 上涨0.1%，收报1,004.35点，为2008年10月以来最高。(完)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。