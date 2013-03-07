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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 16:17 BJT

更新版-日本股市：日经受日圆走贬提振小幅收高，获利了结抑制涨势

SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行表示，“在日经指数触及12,000点之后，投资者功成之后锁定获利很正常。”

他称，“我们的交易员称客户有许多卖单，这些都是中小型机构客户，但是市场上没有大笔的买单。”

日本央行宣布维持指标利率目标在0-0.1%不变,并获得一致通过。

日本央行总裁白川方明以及两位副手将于3月19日离职，这是他们最后一次政策会议。

美元兑日圆 触及一周高点，出口商引领早盘涨幅。

美国民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。

马自达 收高4.6%；铃木汽车 上涨1.6%；汽车零部件制造商Denso Corp 上涨1%。

主板市场成交温和，有31.9亿股易手，上周日均值为33.2亿股。

日本东证股价指数(TOPIX) 上涨0.1%，收报1,004.35点，为2008年10月以来最高。(完)
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