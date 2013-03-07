中国人民银行副行长易纲周四称，目前人民币每日涨跌1%的波幅限制“是合适的”。2 012年4月，中国人民银行宣布，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分 之五扩大至百分之一，每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易 中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下百分之一的幅度内浮动。 日本央行一致同意维持指标利率在0-0.1%区间内不变，且未扩大资产购买和贷款计划 的规模，一如普遍预期，央行并调升对经济的评估。央行审议委员白井早由里建议将原定 于明年初的无上限公债购买计划提前实施，并辅以另一个日债购买计划，让平滑市场操作 。该项提议以8-1的投票结果遭到否决。 日本央行总裁白川方明周四表示，薪资增长及成长预期升温是达成通胀目标的理想方 法，单纯藉由缩小产出缺口无法迅速达成2%通胀目标，日本在终结通缩上方向正确，日圆 贬值及股市上涨正协助改善日本信心。白川方明并称，央行必须保有独立性以确保财政纪 律，若日本央行被视为将政府债务货币化，恐将经由长期利率升高损及实体经济。 加拿大央行周三维持利率在1%不变,并软化其需要升息的立场，称可能将维持指标利率 稳定“一段时间”，但下一调整利率举措仍可能是升息，而不是降息。 巴西央行周三维持指标利率在7.25%的纪录低点不变，但暗示决策者已经做好再度升息 的准备，以抑制高通胀。 最新利率水准* 最近一次变动 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率7.25% 2012年10月10日降25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.75% 2012年10月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率3.25% 2012年10月2日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.75% 2012年10月17日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年1月29日降25基点 附卖回利率6.75% 2013年1月29日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.75% 2012年7月5日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一天期存款利率4.25% 2012年9月13日上调25基点 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月20日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 侯向明; 审校 高琦)