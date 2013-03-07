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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 16:13 BJT

《汇市简讯》若英国央行放宽政策，欧元/英镑则有空间升向0.8815

0752GMT

* 若今日英国扩大量化宽松政策，或将推动欧元/英镑升向0.8815

* 0.8815为2月25日在意大利大选造成僵局之前触及的16个月高位

* 评级机构DBRS调降意大利债信评级，因该国政局不确定

* 0.8685为0.8815下方的阻力位。行权价在0.8640、0.8700和0.8800的期权今日到期

* 欧洲央行今日料维持利率不变，总裁德拉吉预期将在1330GMT召开新闻发布会。(完)

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