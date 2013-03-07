中国债市：利率互换短端略降，受资金利率下行拉动

路透上海3月7日 - 中国人民币利率互换 曲线周四短端略下行，整个曲线延续陡峭化趋势。主要受货币市场资金成本明显下行的拉动，成交不算非常热络，大多集中在短期。

“今天短的下来一点，大概3-4个(基)点左右，毕竟七天回购利率也只有2.5%左右了，(IRS)曲线更陡峭化了一点，”上海一银行交易员称。

中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率大幅下行，其中七天品种降幅近50个基点（bp）至年内低位。公开市场小幅“抽水”对流动性影响不大，资金面整体供大于求。

他并指出，上周资金面一度颇为紧张，互换市场也对此有所反应；但本周预期又有所调整，随着今日资金利率大跌，IRS成交亦集中在短端居多。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1780/3.2800 3.1813/3.2700 3.4250/3.5075 3.6225/3.7200 3.6480/3.8880 周三 3.2250/3.3250 3.2000/3.2900 3.3920/3.4840 3.6100/3.7060 3.6175/3.9125 ----------------------------------------------------------------------------------

-0.0470/-0.0450 -0.0187/-0.0200 +0.0330/+0.0235 +0.0125/+0.0140 +0.0305/-0.0245

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.