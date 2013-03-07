中国债市：利率互换短端略降，受资金利率下行拉动

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海3月7日 - 中国人民币利率互换 曲线周四短端略下行，整个曲线延续陡峭化趋势。主要受货币市场资金成本明显下行的拉动，成交不算非常热络，大多集中在短期。
“今天短的下来一点，大概3-4个(基)点左右，毕竟七天回购利率也只有2.5%左右了，(IRS)曲线更陡峭化了一点，”上海一银行交易员称。
中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率大幅下行，其中七天品种降幅近50个基点（bp）至年内低位。公开市场小幅“抽水”对流动性影响不大，资金面整体供大于求。
他并指出，上周资金面一度颇为紧张，互换市场也对此有所反应；但本周预期又有所调整，随着今日资金利率大跌，IRS成交亦集中在短端居多。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1780/3.2800 3.1813/3.2700 3.4250/3.5075 3.6225/3.7200 3.6480/3.8880 周三 3.2250/3.3250 3.2000/3.2900 3.3920/3.4840 3.6100/3.7060 3.6175/3.9125 ----------------------------------------------------------------------------------
-0.0470/-0.0450 -0.0187/-0.0200 +0.0330/+0.0235 +0.0125/+0.0140 +0.0305/-0.0245
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2013年2月人民币IRS成交的名义本金总额为1,955.69亿元人民币,较1月的2,722.35亿元减近三成.(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。