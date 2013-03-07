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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 16:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶一度升至一周高点，但获利了结限制涨幅

该合约盘中一度触及293.0日圆的日内高位，此亦为2月28日来最高点，但之后获利了结盘出现。

“技术面来看，日圆走软应会支撑TOCOM期胶，并可能推动胶价向上测试300日圆处的下个阻力位，但获利了结盘会阻止期胶大幅度的进一步上涨，”一名东京交易员说。

交易员说，如果日圆兑美元停留在相对低位的水准，那么TOCOM期胶价格周五可能进一步走高，因在价格收在290日圆上方后，市场信心就已改善。

上海主力9月期胶 下跌200元人民币，结算价报每吨23,920元。

新加坡商品交易所4月期胶 下跌1.4美分,报每公斤287.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/侯向明; 审校 孙茉莉/许娜)
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