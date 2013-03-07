亚洲橡胶：TOCOM期胶一度升至一周高点，但获利了结限制涨幅

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
该合约盘中一度触及293.0日圆的日内高位，此亦为2月28日来最高点，但之后获利了结盘出现。
“技术面来看，日圆走软应会支撑TOCOM期胶，并可能推动胶价向上测试300日圆处的下个阻力位，但获利了结盘会阻止期胶大幅度的进一步上涨，”一名东京交易员说。
交易员说，如果日圆兑美元停留在相对低位的水准，那么TOCOM期胶价格周五可能进一步走高，因在价格收在290日圆上方后，市场信心就已改善。
上海主力9月期胶 下跌200元人民币，结算价报每吨23,920元。
新加坡商品交易所4月期胶 下跌1.4美分,报每公斤287.0美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/侯向明; 审校 孙茉莉/许娜)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。