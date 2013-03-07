《综述》中国决心改革资源价格，物价目标高设至3.5％

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
* 今年物价目标高设至3.5％，为价格改革预留空间
* 成品油价改革先行，定价机制有望调整
* 对通胀影响可控，改革将加速但仍会循序渐进
路透北京3月7日 - 中国去年实际通胀率仅有2.6%，但政府却将今年通胀目标高设在3.5%，多名官员日前表示，这将为进一步推进国内资源价格改革预留空间。而成品油定价机制调整有望，也更加坚定市场对新政府改革的信心。
但资源价格改革绝非一朝一夕能成功，还需要考虑企业和老百姓承受能力。分析人士认为改革加速是一定的，但可能没有预期那么快，只会是循序渐进；对整体通胀而言会有影响但不会很大，全年物价依然可控。
“3.5%的通胀目标为资源产品价格改革留出了空间。”全国人大财经委副主任委员吴晓灵在“两会”期间表示，“中国经济发展受到能源、资源和环境的约束，如果不用价格工具进行调整，经济将难以持续发展。”
她并指出，当然这其中又涉及如何妥善安排居民生活的问题，因为在通过价格改革促进节约能源、资源的过程中，普通老百姓的生活会受到影响，特别是贫困边远地区的居民有可能因为改革而加重负担。
“在价格扭曲的情况下，要素是不能得到合理配置，发挥最大效益的。”国家发改委副主任杜鹰也称，“去年CPI是2.6%，今年为什么比去年定得稍高一点？有一点考虑，要为价改留一定的空间。”
中国过去10多年来一直在缓慢推进资源价格改革，但2008年金融危机爆发后，出于对通胀攀升的疑虑，改革脚步慢了下来。从2011年底开始又有加速迹象，阶梯电价、阶梯水价在全国多地开始实施，天然气价格改革试点也在广东和广西试点；去年12月国务院抛出煤电连动新机制方案，今年1月铁道部也宣布调整铁路货运价格，昨日发改委则宣布成品油定价机制将调整。
发改委主任张平昨日在全国人大记者会上公开对媒体表示，国家正在研究油价形成机制的改革方案，计划缩短调价周期，同时取消4%的调价幅度，使定价机制更加灵活，该涨就涨，该降就降，更加适应国际市场的变动。
**价改提速势在必行**
在过去很长一段时间内，为促进经济发展，中国将资源能源等基础性产品的价格都压得比较低。但面对当前较过去迥然不同的国内外发展环境，资源消耗型的经济发展模式已难以为继。不久前笼罩国内大部分城市的严重雾霾天气，更是敲响了警钟。
杜鹰认为，与10年前相比，当前经济发展的内外部环境已经发生很大的不同，由于这些变化，过去靠出口拉动、粗放型的增长方式已经难以维系，所以必须把经济发展转到提高质量和效益上来。
他强调，目前中国的资源要素价格、金融如何为实体经济服务、投融资市场如何完善等方面都需通过深化改革来解决。而今年及今后一段时期，改革要务之一便是资源型产品价格改革。
“从宏观经济环境看，加快资源性产品价格和税费改革的条件已经具备。“海通证券首席宏观分析师姜超在研究报告中指出，“在新一届政府上台后，成品油机制、天然气、电力及铁路改革会加速。”
海通证券梳理了各领域的改革方向。具体而言，在全国推行阶梯水价，进一步提高水资源费、污水处理费；煤价完全市场化，资源税改为从价征收；阶梯电价全国推广，中长期工业电价市场化、竞价上网；成品油提高调价频率，逐步取消变动幅度限制；天然气短期“市场净回值法”向全国推广，中长期国内外气价联动；此外短期将继续提高运价，中长期铁路政企分开，强化盈利考核机制。
在本次“两会”上，财政部在2013年政府预算报告中财税改革的要求更加明细化，不仅表示“要推进资源税改革，扩大资源税从价计征范围”，还指出将“加快建立公共资源出让收益合理共享机制”，以及“完善消费税制度，研究将部分过度消耗资源、污染环境的产品纳入征税范围”。
而在去年报告中，财政部仅表示要“进一步推进资源税改革，促进资源节约和环境保护”，以及“健全消费税制度，促进节能减排和合理消费”。
海通并认为，各领域的改革按进展程度由高到低排序为“煤水油气电运”，按难易程度由易到难排序为“水煤油气电运”。
**改革循序渐进，全年通胀可控**
一提到资源价格改革，普通消费者首先想到的就是“涨价”。但事实上由于资源品兼具公共品和商品的双重属性，政府对提供给居民和非居民的资源品价格将区别对待，因此并不能将价改理解为“全面涨价”。事实上，近几年居民水电价格远远低于工业水价和电价涨幅。
而资源价格改革是控制能耗、抑制产能的首要经济手段，从长期看将有利于整个经济增长方式的转变和经济结构的改善。
中国在2013年政府工作报告中称今年通胀压力仍然较大，主因土地、劳动力等要素价格，农产品和服务类价格都存在上涨压力，且输入性通胀压力不容忽视；理顺能源资源价格需要留出一定空间。
“一定要把握好价改的顺序和节奏，不能影响到老百姓的生活成本。当影响生活成本时，一定会对低收入人群进行补贴。”杜鹰也称。
光大银行首席宏观分析师盛宏清认为，价改肯定对通胀有影响，在今年的投资节奏下据其测算通胀率应该3%左右；但政策目标设定在3.5%就是给可能的涨价因素预留0.5个百分点空间，基本可以说是合适的。
“资源价格改革推进也不会有预期的那么快，预期始终存在，但不会过大幅度的火上浇油，...只能说条件成熟的时候稳步推进。”他称。
申银万国宏观分析师李慧勇亦认为，资源价格改革过去10多年一直在谈，“说明这是个潜移默化、逐渐推进的过程，成熟一个推一个，不可能是冒进的。”
至于对物价的影响，他认为不会太大，因为决定物价的根本因素是供求，今年把通胀目标从4%下调到3.5%就是因为总体上经济仍在底部，产能过剩是主要矛盾，即便把一些涨价因素考虑进来，“总体上也不会改变物价可控的趋势”。
中国央行在去年四季度货币政策报告中，措辞已由三季度报告中的“正确处理保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期三者的关系”，变为“处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系”。“管理通胀预期”变为“控通胀”，说明央行正加大对通胀风险的防范。
“把居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，是充分考虑各方面因素后作出的选择，要切实保障主要商品供给，保持物价总水平基本稳定。”政府工作报告如是说，也显示了政府控通胀的信心和决心。(完)
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