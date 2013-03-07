台湾央行：共发行1,352.1亿台币存单，发行余额增188.1亿

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透台北3月7日 - 台湾央行周四公布，今日共发行1,352.1亿台币存单，其中包含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单到期金额1,164亿，存单发行余额增加188.1亿台币。
央行存单各天期发行金额如下： 天期 利率% 金额(亿台币) 28天期 0.87 286.5 91天期 0.93 51.6 182天期 1.05 14.0
364天期 *0.72 1,000.0
* 表加权平均得标利率
央行上日共发行2,811.6亿台币。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,436.4亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负241亿台币；累计超额准备为236亿台币，加计前期1%的超额准备为1,404亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。