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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:56 BJT

台湾央行：共发行1,352.1亿台币存单，发行余额增188.1亿

路透台北3月7日 - 台湾央行周四公布，今日共发行1,352.1亿台币存单，其中包含1,000亿台币的364天期存单，若相较存单到期金额1,164亿，存单发行余额增加188.1亿台币。

央行存单各天期发行金额如下： 　　天期 　利率% 金额(亿台币) 　　28天期 0.87 　286.5 　 　　91天期 0.93 51.6 　　182天期 1.05 14.0

364天期　　　 *0.72　 1,000.0

* 表加权平均得标利率

央行上日共发行2,811.6亿台币。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,436.4亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负241亿台币；累计超额准备为236亿台币，加计前期1%的超额准备为1,404亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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