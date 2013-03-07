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亚洲 | 2013年 3月 7日 星期四 16:51 BJT

金属期市：美国数据改善激励伦铜上涨，但美元走强构成拖累

0734GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 7723.00 33.00 +0.43 -2.60

上海期铜 56530 -340 -0.60 -1.99

COMEX期铜 350.30 1.00 +0.29 -4.09

LME期铝 1962.50 9.50 +0.49 -5.24

上海期铝 14985 150 +1.01 -2.35

LME期锌 1976.50 2.50 +0.13 -4.22

上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80

LME期镍 16590.00 65.00 +0.39 -3.29

LME期铅 2183.00 -9.00 -0.41 -6.71

上海期铅 14775.00 -80.00 -0.54 -3.11

LME期锡 23401.00 -69.00 -0.29 0.00

LME/上海套利价差^ -328

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/张明钧; 审校 杜明霞/李婷仪)
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