金属期市：美国数据改善激励伦铜上涨，但美元走强构成拖累

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
0734GMT基本金属价格：
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 7723.00 33.00 +0.43 -2.60
上海期铜 56530 -340 -0.60 -1.99
COMEX期铜 350.30 1.00 +0.29 -4.09
LME期铝 1962.50 9.50 +0.49 -5.24
上海期铝 14985 150 +1.01 -2.35
LME期锌 1976.50 2.50 +0.13 -4.22
上海期锌 15265 -280 -1.80 -1.80
LME期镍 16590.00 65.00 +0.39 -3.29
LME期铅 2183.00 -9.00 -0.41 -6.71
上海期铅 14775.00 -80.00 -0.54 -3.11
LME期锡 23401.00 -69.00 -0.29 0.00
LME/上海套利价差^ -328
注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/张明钧; 审校 杜明霞/李婷仪)
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。